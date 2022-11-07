KeePass Password Safe — программа для хранения паролей, веб-форм и другого контента на компьютере. Приложение распространяется по лицензии GPL, т.е. является полностью бесплатным для некоммерческого использования. Программа работает в 32-bit/64-bit версиях ОС Windows Vista, 7, 8 и 10, поддерживает русский язык (русификация выполняется вручную).

Зачем нужна программа KeePass Password Safe?

Основное предназначение программы KeePass Password Safe — хранение пользовательских данных в зашифрованном виде на локальном (жесткий диск компьютера, внешний накопитель) или сетевом (FTP, HTTP/HTTPS/WebDAV) хранилище. При помощи данного приложения пользователь сможет надежно хранить нужную информацию без опасений за ее утечку третьим лицам.

Хоть программа KeePass Password Safe и создавалась первоначально для хранения паролей, она также умеет шифровать и хранить любые пользовательские файлы.

Приложение хранит пользовательские данные в специальном файле — локальной базе данных. Доступ к базе можно получить только из KeePass Password Safe при условии, что у пользователя имеется к ней пароль и/или цифровой мастер-ключ. Последний также представляет собой зашифрованный файл, который невозможно подменить.

Другими словами, программа KeePass Password Safe способна обеспечить многоуровневое шифрование данных, при должном подходе пользователя к безопасности — к ним практически невозможно будет получить доступ любыми существующими способами и методами цифрового взлома.

Как пользоваться KeePass Password Safe?

Приложение KeePass Password Safe имеет достаточно широкие функциональные возможности, рассмотрим основные.

Защита доступа к базе данных. Высокая надежность системы защиты данных KeePass Password Safe обусловлена следующими критериями:

Шифрование базы данных паролем (ключом) с неограниченным количеством символов.

Дополнительная защита при помощи файла-ключа, зашифрованного посредством сложной системы случайных чисел, генерируемых криптостойким генератором.

Дополнительная защита данными учетной записи пользователя Windows — имя пользователя, пароль.

Поддержка двух различных алгоритмов шифрования — AES 256-бит/Rijndael и Twofish.

Если база защищена паролем, ключевым файлом и данными учетной записи Windows одновременно, доступ к ней можно получить только при наличии обоих компонентов системы защиты и только при входе в систему под соответствующей учетной записью.

Впрочем, одного сложного пароля будет достаточно для обеспечения надежной защиты информации. Для создания "сложносочиненной" парольной фразы в программе KeePass Password Safe даже предусмотрен специальный генератор паролей с множеством опций генерации.

Механизмы защиты записей в базе данных. Даже в случае, если пользователь оставил свой компьютер включенным с запущенной программой KeePass Password Safe (база данных при этом открыта в программе), доступ к ней самой и/или хранящимся записям также может быть надежно защищен:

Автоблокировка или выход из KeePass Password Safe при простое программы и/или компьютера. Время задается пользователем.

Автоматическая очистка буфера обмена через установленное количество времени.

Блокировка программы при различных действиях пользователя — свертывание окна в панель задач, смена пользователя Windows, переход ПК в спящий режим, изменение параметров удаленного доступа к системе и другие.

Блокировка различных функций программы, выполнение которых может поставить безопасность данных под угрозу. Например: запрет экспорта/импорта/печати записей, запрет копирования данных в буфер обмена и многое другое.

Автоматизация действий и расширение функционала. Работа программы KeePass Password Safe может быть автоматизирована на выполнение различных действий. Данная функция именуется в приложении «Триггером», и работает она следующим образом:

Пользователь выбирает событие, на которое будет реагировать программа, например — копирование данных в буфер.

Для события можно задать дополнительные условия: к примеру, в буфере обмена содержится URL или определенный набор символов.

При наступлении события выполняется заданное пользователем действие, например — занесение новой записи в базу.

Еще одна значимая особенность программы — возможность расширения функционала посредством плагинов. Благодаря им можно по-разному автоматизировать работу приложения: добавление/редактирование/экспорт/конвертирование и множество других действий с базой данных, запуск триггеров, выполнение различных функций самой программы и многое другое.

Плагины доступны для скачивания с официального сайта программы, а также на множестве тематических форумах. Многие плагины написаны независимыми пользователями, потому с их использованием следует быть осторожным.

Русификация KeePass Password Safe

В архиве с программой приложен файл «Russian.lngx». Его следует поместить в папку «Languages», расположенную в основном каталоге установки KeePass Password Safe. Далее следует открыть меню «View», открыть пункт «Change Language», выбрать русский язык.