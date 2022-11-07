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KeePass Password Safe

KeePass Password Safe

Программа для хранения паролей и другого контента в зашифрованном виде

3,5 (4)
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Актуальная версия 2.61.1
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.61.1

  • Улучшена работа фокуса после возврата с защищённого рабочего стола.
  • Улучшено начальное применение режима «Поверх всех окон».
  • Улучшено управление диалоговыми окнами.
  • Улучшена инициализация HTML-просмотра.
  • Уменьшено мерцание в окне печати.
  • Параметр «Показывать пустые данные» теперь включён по умолчанию.
  • Улучшена фильтрация при создании ссылок на поля.
  • Исправлена ошибка файловых операций с URL, когда исходный файл ещё не существовал.
  • Внесены оптимизации кода и мелкие улучшения.

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Оценки программы

3,5

4 оценки Оценок пока нет

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