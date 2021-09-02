Автоматическая авторизация на сайтах — что это и как работает?

Авторизация на сайтах из браузера может быть выполнена двумя способами — либо путем ручного ввода логина и пароля в предусмотренную для этого веб-форму, либо путем ее заполнения в автоматическом режиме. Также многие сайты сохраняют логины и пароли в браузере в виде куки (cookie), потому при входе на них пользователь даже не видит форму авторизации — вход выполняется в полностью автоматическом режиме. Но это не совсем та авторизация, о которой мы здесь будем говорить.
Касательно двух вышеупомянутых способах входа на сайт. На самом деле, оба они идентичны. Просто во втором случае заполнение форм авторизации осуществляется самим браузером, установленным в него расширением или внешней программой (работающей, как правило, в тандеме с расширением). Т.е. здесь имеет место машинный ввод логина и пароля, а иногда и нажатие кнопки входа — речи об автоматической авторизации, как в случае с использованием сайтами куки-файлов браузера, не идет. Потому правильнее называть этот процесс автозаполнением полей ввода логина и пароля, но это не критично — кому как удобней.
Как работает автоматическая авторизация на сайтах?
Сначала отметим, что автоматическая авторизация работает только в случае, если сам пользователь (вручную либо путем импорта файла с паролями) или соответствующая функция браузера/расширения сохраняла логины и пароли в базе данных по мере их ввода в веб-формы на сайтах. Одна такая запись в базе содержит, как минимум, три строки: имя пользователя (логин), пароль и адрес страницы с веб-формой для их ввода.
Независимо от того, заполняются ли данные авторизации в веб-формы самим браузером или расширением, процесс входа на сайт осуществляется по одной схеме:
- Браузер/расширение/программа определяет факт открытия страницы с веб-формой авторизации.
- Далее осуществляется поиск соответствующих этой странице логина и пароля в базе данных, в которой те хранятся.
- Обнаружив совпадение, браузер/программа/расширение либо самостоятельно вводит логин и пароль в веб-форму на сайте, либо предлагает пользователю сделать это одним кликом мышью.
- Все — авторизация выполнена.
Для лучшего понимания данного процесса предлагаем ознакомиться с практической частью нашей статьи. Рассмотрим, как это работает в случае с расширением MultiPassword — менеджером паролей, обладающим функцией автоматического заполнения форм авторизации.
Автоматическая авторизация на сайтах при помощи MultiPassword
MultiPassword — онлайн-система для хранения паролей от сайтов (и не только) в зашифрованном хранилище одновременно на компьютере и удаленном сервере. Для управления сохраненными именами пользователей и паролей (добавление, удаление, редактирование и т.д.) используются программные клиенты — десктопное (для ПК Windows) и мобильное (Android/iOS) приложение или расширение для браузеров Google Chrome, Opera, Brave, Edge и Yandex.Браузер. Нас интересует именно расширение.
- Скачать MultiPassword можно из магазина расширений того браузера, куда осуществляется его установка (ссылки на страницы с расширениями можно найти на официальном сайте MultiPassword).
- Устанавливаем и регистрируемся в системе (перейти на страницу регистрацию можно будет из самого расширения при первом его запуске).
1
- Чтобы избежать конфликта между функциями автозаполнения веб-форм браузера и расширения MultiPassword, рекомендуется отключить данную опцию у интернет-обозревателя. В нижней части этой страницы представлены ссылки на инструкции по отключению автозаполнения форм авторизации в различных браузерах.
- Так нам потребуется импортировать логины и пароли в базу данных MultiPassword. Расширение поддерживает импорт паролей, как из браузеров, так и из других менеджеров. На этой странице приводится инструкция по экспорту паролей из Google Chrome с последующим их импортом в систему MultiPassword.
- С этого момента MultiPassword будет автоматически предлагать ввод имени пользователя и пароля при клике по соответствующему полю веб-формы на странице авторизации (если в базе данных найдено совпадение, то рядом с полем ввода логина/пароля будет отображаться значок расширения).
- Попасть на страницу авторизации можно и из самого расширения. Достаточно найти нужную запись в базе, открыть ее и нажать кнопку перехода по ссылке.