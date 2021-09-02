Автоматическая авторизация на сайтах — что это и как работает?

Авторизация на сайтах из браузера может быть выполнена двумя способами — либо путем ручного ввода логина и пароля в предусмотренную для этого веб-форму, либо путем ее заполнения в автоматическом режиме. Также многие сайты сохраняют логины и пароли в браузере в виде куки (cookie), потому при входе на них пользователь даже не видит форму авторизации — вход выполняется в полностью автоматическом режиме. Но это не совсем та авторизация, о которой мы здесь будем говорить.

Касательно двух вышеупомянутых способах входа на сайт. На самом деле, оба они идентичны. Просто во втором случае заполнение форм авторизации осуществляется самим браузером, установленным в него расширением или внешней программой (работающей, как правило, в тандеме с расширением). Т.е. здесь имеет место машинный ввод логина и пароля, а иногда и нажатие кнопки входа — речи об автоматической авторизации, как в случае с использованием сайтами куки-файлов браузера, не идет. Потому правильнее называть этот процесс автозаполнением полей ввода логина и пароля, но это не критично — кому как удобней.

Как работает автоматическая авторизация на сайтах? Сначала отметим, что автоматическая авторизация работает только в случае, если сам пользователь (вручную либо путем импорта файла с паролями) или соответствующая функция браузера/расширения сохраняла логины и пароли в базе данных по мере их ввода в веб-формы на сайтах. Одна такая запись в базе содержит, как минимум, три строки: имя пользователя (логин), пароль и адрес страницы с веб-формой для их ввода. Независимо от того, заполняются ли данные авторизации в веб-формы самим браузером или расширением, процесс входа на сайт осуществляется по одной схеме: Браузер/расширение/программа определяет факт открытия страницы с веб-формой авторизации.

Далее осуществляется поиск соответствующих этой странице логина и пароля в базе данных, в которой те хранятся.

Обнаружив совпадение, браузер/программа/расширение либо самостоятельно вводит логин и пароль в веб-форму на сайте, либо предлагает пользователю сделать это одним кликом мышью.

Все — авторизация выполнена. Для лучшего понимания данного процесса предлагаем ознакомиться с практической частью нашей статьи. Рассмотрим, как это работает в случае с расширением MultiPassword — менеджером паролей, обладающим функцией автоматического заполнения форм авторизации.