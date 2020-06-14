Из-за отмены трансграничных платежных систем Visa и MasterCard, пользователи из России не могут воспользоваться функциями менеджера пароля DashLine, рекомендуем Вам воспользоваться аналогом dashline - MultiPassword.com. Вы сможете оплатить картой МИР менеджер паролей - MultiPassword, также доступен импорт паролей из dashline. Желательно это сделать до окончания Вашей подписики.

Dashlane — многофункциональный мультиплатформенный менеджер паролей для операционных систем Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Это условно-бесплатная программа (в бесплатной версии присутствуют функциональные ограничения) без поддержки русского языка.

Бесплатные функции Dashlane

Бесплатная версия Dashlane предоставляет базовый функционал, присущий любому другому парольному менеджеру — хранение пользовательских логинов и паролей от различных сайтов, веб-систем, приложений, онлайн-игр и т.д. в зашифрованном виде. Однако в Dashlane можно хранить и другую личную информацию — заметки, контакты, данные банковских карт и счетов, данные различных документов/удостоверений личности (паспорта, водительские права и т.п.) и многое другое.

Другие бесплатные функции Dashlane:

Возможность импорта паролей из браузеров и других популярных менеджеров паролей, а также экспорт всех данных из программы в зашифрованный файл с целью его безопасной передачи по сети, транспортировки на другой компьютер/устройство или хранения в качестве резервной копии.

Наличие встроенного генератора сложных паролей по различным критериям (длина, типы используемых символов и др.).

Наличие расширений Dashlane для популярных браузеров, использование которых позволит пользователю сохранять новые логины, пароли и данные с веб-форм, а затем и заполнять соответствующие поля на веб-сайтах в автоматическом режиме.

Наличие автоматической функции оценки сложности сохраненных в менеджере паролей по различным критериям.

Возможность создания собственных и редактирования имеющихся шаблонов для заполнения и хранения заметок, контактов, данных с банковских карт, всевозможных документов и т.д.

Возможность открытия удаленного доступа к любым зашифрованным данным для других пользователей Dashlane.

Двухфакторная аутентификация в программе посредством сервисов Google Authenticator, Dou Mobile или Authy.

Главный недостаток бесплатной версии Dashlane — ограничение на количество хранимых в программе логинов/паролей (не более 50-ти на все пользовательские устройства).

Платные функции Dashlane

При оформлении подписки на программу Dashlane с пользователя будут сняты ограничения на количество хранимых логинов/паролей, а также добавятся следующие функции:

Мониторинг «теневого» интернета (Dark Web Monitoring). Это функция позволяет пользователю узнавать об известных угрозах в сети или потенциально опасных для использования сайтах, занимающихся похищением личных данных.

Расширенная двухфакторная аутентификация, включающая возможность использования аппаратного ключа безопасности YubiKey.

Возможность синхронизации паролей и личных данных, хранящихся на различных устройствах.

На момент написания обзора стоимость подписки на сервис Dashlane составляла 39,99$ в год для одного пользователя и 59,99/год для 5 пользователей (семейный тариф).