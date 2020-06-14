SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Dashlane

Dashlane

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

3,7 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.2021.0
Скачать 807 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.2021.0

Полезные статьи

Программы для хранения паролей — лучшие менеджеры паролей для Windows
Программы для хранения паролей — лучшие менеджеры паролей для Windows

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Dashlane