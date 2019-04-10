Random Password Generator — программа для генерации паролей от известного разработчика сервисных утилит IObit. При помощи данной утилиты пользователь сможет создать сложные для подбора и взлома парольные фразы для заполнения форм регистрации (или других целей). Также в приложении реализована возможность хранения парольных фраз, созданных в Random Password Generator либо введенных пользователем самостоятельно.

Утилита поддерживает ОС Windows XP и выше (32 и 64 бит), интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Random Password Generator?

Программа Random Password Generator имеет 2 основные функции — генерация и хранение паролей. Чтобы исключить утечку хранимых в программе парольных фраз к третьим лицам, в приложении предусмотрена встроенная защита от несанкционированного доступа к данным. Уже при первом запуске утилита требует от пользователя создания мастер-ключа (пароля), который затем будет использоваться при каждом открытии программы. Это единственный пароль, который требуется запомнить.

Генерация паролей

Утилита Random Password Generator позволяет создавать сложные пароли длиной от 6 до 64 символов в количестве от 1 до 100 единиц одновременно. В качестве символов, входящих в парольную фразу, программа предлагает использование больших и маленьких букв, цифр и знаков препинаний (спецсимволов). Пользователь может задействовать все эти типы символов либо некоторые из них, устанавливая/снимая галочки с соответствующих пунктов.

Генератор паролей имеет встроенную систему оценки сложности сгенерированного пароля. Напротив парольной фразы программа устанавливает значок, цвет которого указывает на сложность пароля. Вариантов всего 4:

Красный (Weak) — слабый пароль; Желтый (Medium) — пароль средней сложности; Зеленый (Strong) — сильный пароль; Голубой (Best) — наиболее сильный (лучший) пароль.

Наиболее сложная для подбора/взлома парольная фраза, как правило, должна содержать знаки препинания. Если таковые отсутствует, программа Random Password Generator пометит его только как «Strong». Но и этого достаточно для надежной защиты своего аккаунта в социальной сети, учетной записи в игре и т.д. Пароль, состоящий из 8 символов, в который включены буквы верхнего и нижнего регистра, а также цифры — взломать практически невозможно.

Хранение паролей

Сразу после генерации пароль можно сохранить. Для этого достаточно кликнуть по нему два раза, после чего откроется небольшое диалоговое окно, в котором останется заполнить (не обязательно) поля «ID» и «Remark» (примечание), а затем кликнуть «ОК». В примечании можно указать, например, адрес сайта, которому принадлежит сгенерированный пароль.

Полный список хранимых в программе парольных фраз расположен во вкладке «Password Manager». ID и примечания к паролям можно отредактировать. При необходимости пользователь может добавить в программу на хранение собственные пароли, воспользовавшись кнопкой «Add Record». При необходимости все записи можно распечатать на принтере (кнопка «Print Records»).

Если требуется изменить мастер-ключ для входа в программу, сделать это можно из вкладки «Change Password». Главное, не забыть этот ключ, иначе все хранимые в Random Password Generator пароли будут утеряны, т.к. они хранятся на компьютере в зашифрованном виде и единственный способ их расшифровать — использовать данную программу.