GenPass — программа для генерации паролей. Это небольшая бесплатная утилита поможет пользователю в создании сложных парольных фраз, которые затем могут быть использованы для заполнения форм регистраций на различных сайтах или в программах на компьютере.

Интерфейс GenPass выполнен на русском языке, приложение поддерживает Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит).

Как пользоваться GenPass?

Программа GenPass предельно проста в использовании. Для генерации с ее помощью пароля пользователю достаточно выполнить следующие действия:

Установить значение ползунка «Длина пароля» в нужное значение — до 20 символов. Многие сайты, требующие использование сложных паролей, обычно требуют ввода парольной фразы в 6-8 символов.

При помощи ползунка «Кол-во паролей» задается количество генерируемых паролей (также до 20 единиц). Можно установить 1 или больше, а затем выбрать один из предложенных программой вариантов.

Далее задаются типы символов, которые будут являться составной частью парольной фразы. Если брать в пример наиболее требовательные к безопасности формы регистрации, то в них обычно приходится вводить пароли, состоящие из строчных и заглавных букв, цифр и знаков препинания (символов) одновременно. Утилита GenPass позволяет создавать пароли с применением всех этих 4 типов символов либо некоторых из них.

Еще одна интересная опция — «Пароль на основе фразы». Пользователь может вписать в соответствующее текстовое поле любую фразу, состоящую из любых символов, и установить ее местоположение в пароле — вначале (слева), середине либо конце (справа). Программа GenPass впишет введенные пользователем символы в выбранное место фразы, попутно изменив регистр букв (если используются). Данная фраза используется вне зависимости от установленного значения длины пароля, что позволяет генерировать пароли длиной более 20 символов.

Сразу после настройки генератора останется кликнуть по кнопке «Сгенерировать». В правой части окна утилиты отобразится сгенерированный пароль (или несколько). При последующих нажатиях на кнопку парольные фразы будут генерироваться повторно с теми же настройками.