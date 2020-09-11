Что такое кибербезопасность и почему она важна?

Все без исключения пользователи интернета подвержены риску быть взломанными, вернее — их компьютеры, смартфоны и другие устройства с выходом в глобальную сеть. Для предотвращения попыток злоумышленников украсть личные данные, повредить/удалить файлы с целью шантажа и т.д. как раз и были разработаны различные инструменты защиты от сетевых атак. Все принимаемые меры, направленные на защиту цифровых данных, работоспособности компьютерных систем или даже отдельной программы, относятся к мерам кибербезопасности.
ПОЧЕМУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ТАК ВАЖНА?
Ввиду того, что в современном мире очень многое зависит от стабильности работы компьютеризированных систем, кибербезопасности уделяется огромное внимание. Кибербезопасность можно легко сравнить с пожарной безопасностью. Если здание не оснастить реагирующей на дым сигнализацией, системами пожаротушения и т.д., то его эксплуатация не может считаться безопасной для жителей или сотрудников.
То же самое и с компьютерами. Если, например, к персональным/секретным данным, хранящимся на жестких дисках, кто и откуда угодно может получить доступ, то их хранение не может считаться безопасным. И чтобы обезопасить их, требуется принятие всесторонних мер защиты, чем и занимаются специалисты в области кибербезопасности.
КАКИЕ УГРОЗЫ ПОДСТЕРЕГАЮТ НАС НА КАЖДОМ ШАГУ?
Злоумышленники придумали большое количество способов получения доступа к личной информации, нарушению работы компьютерных программ, устройств или целых систем, как, например, интернет-банкинг. Приведем несколько самых распространенных типов сетевых угроз:
- Фишинг. Это одна из наиболее часто использующихся технологий взлома, обычно применяемая для кражи номеров банковских карт, данных авторизации (логины/пароли) на тех или иных сайтах. Злоумышленники могут отправлять потенциальным жертвам электронные письма или сообщения в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram и т.д.), в которых, к примеру, содержатся призывы перейти по ссылке или скачать какое-либо приложение. Сделав это, пользователь, сам того не подозревая, передаст мошенникам нужную им информацию.
- Вредоносные программы. Это классическая технология взлома компьютеров, о которых знают все. Вирусы способны выполнять вообще любые действия — вплоть до предоставления полного доступа к компьютеру жертвы. Вредоносные программы зачастую попадают на ПК из интернета вместе с другими скачиваемыми файлами либо вместо того, что намеревался изначально скачать пользователь.
- Социальная инженерия. Данный термин применяется к действиям злоумышленников, пытающихся получить доступ к конфиденциальной информации путем изучения жертвы и последующего подталкивания ее к каким-либо действиям, подбора паролей на основе ранее выуженных данных, шантажа и т.д. и т.п.
- Хищение интернет-трафика. Любые передаваемые/получаемые по сети данные всегда могут быть перехвачены где-то посередине — до того, как они дойдут от одного компьютера или мобильного устройства до другого. Используя специализированное ПО, злоумышленники могут раскодировать «нули и единицы» в имеющие смысл данные — текстовые сообщения, файлы, вводимые на сайтах пароли и т.д.
Конечно, это далеко не весь перечень существующих сегодня сетевых угроз, с которыми могут столкнуться все — не только специалисты в области кибербезопасности, но и простые пользователи.
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ СЕТЕВЫМ УГРОЗАМ?
Чтобы защитить собственную цифровую жизнь от злоумышленников и мошенников, специалистом в области кибербезопасности быть необязательно. Достаточно следовать общеизвестным правилам при работе в сети:
- Чтобы не попасться на уловку мошенников, атакующих с помощью фишинговых сайтов, достаточно внимательно изучить адрес этого сайта. Зачастую злоумышленники создают копии страниц авторизации популярных социальных сетей, систем онлайн-банкинга, интернет-магазинов и т.д. Страница может выглядеть абсолютно идентично оригиналу, однако ее адрес не может быть точно таким же (например, вместо «sberbank.ru» страница будет иметь адрес «ssberbank.ru» или какой-нибудь «sberbank.net»).
- Не скачивать никаких программ по ссылкам из электронной почты, сообщений в мессенджерах, социальных сетях и т.д. Лучше вообще не переходить ни по каким ссылкам, в особенности, если в письме/сообщении обещают какой-то выигрыш (просто так в интернете, как и в реальности, денег никто никому не отправляет).
- При регистрации где-либо следует создавать сложные пароли, которые нельзя было бы взломать путем перебора. Сделать это можно самостоятельно либо при помощи специальных программ — генераторов сложных паролей. К ним относится, например, AZPassword. На главной странице сайта утилиты AZPassword даже присутствует онлайн-версия генератора паролей, а также есть советы по самостоятельному составлению надежных парольных фраз.
- Не устанавливать на компьютер взломанные программы, особенно те, что скачаны с сомнительных источников. Ради справедливости скажем, что, конечно, не все взломанные программы вредят компьютеру. Но гарантий никто не дает — устанавливать их придется на свой страх и риск. А если возникла безвыходная ситуация и никак иначе, нежели путем использования взломанной программы, невозможно решить какую-либо сверхважную задачу, для ее установки лучше использовать виртуальную среду (как «Песочница Windows»). Из виртуальной среды никакая программа не сможет навредить данным, хранящимся на жестких дисках, не сможет что-то похитить, зашифровать и т.д.
Конечно, не забываем использовать антивирусы с функциями защиты от сетевых угроз (со встроенным брандмауэром — фаерволом).