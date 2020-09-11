Что такое кибербезопасность и почему она важна?

Все без исключения пользователи интернета подвержены риску быть взломанными, вернее — их компьютеры, смартфоны и другие устройства с выходом в глобальную сеть. Для предотвращения попыток злоумышленников украсть личные данные, повредить/удалить файлы с целью шантажа и т.д. как раз и были разработаны различные инструменты защиты от сетевых атак. Все принимаемые меры, направленные на защиту цифровых данных, работоспособности компьютерных систем или даже отдельной программы, относятся к мерам кибербезопасности.

ПОЧЕМУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ТАК ВАЖНА? Ввиду того, что в современном мире очень многое зависит от стабильности работы компьютеризированных систем, кибербезопасности уделяется огромное внимание. Кибербезопасность можно легко сравнить с пожарной безопасностью. Если здание не оснастить реагирующей на дым сигнализацией, системами пожаротушения и т.д., то его эксплуатация не может считаться безопасной для жителей или сотрудников. То же самое и с компьютерами. Если, например, к персональным/секретным данным, хранящимся на жестких дисках, кто и откуда угодно может получить доступ, то их хранение не может считаться безопасным. И чтобы обезопасить их, требуется принятие всесторонних мер защиты, чем и занимаются специалисты в области кибербезопасности.

КАКИЕ УГРОЗЫ ПОДСТЕРЕГАЮТ НАС НА КАЖДОМ ШАГУ? Злоумышленники придумали большое количество способов получения доступа к личной информации, нарушению работы компьютерных программ, устройств или целых систем, как, например, интернет-банкинг. Приведем несколько самых распространенных типов сетевых угроз: Фишинг. Это одна из наиболее часто использующихся технологий взлома, обычно применяемая для кражи номеров банковских карт, данных авторизации (логины/пароли) на тех или иных сайтах. Злоумышленники могут отправлять потенциальным жертвам электронные письма или сообщения в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram и т.д.), в которых, к примеру, содержатся призывы перейти по ссылке или скачать какое-либо приложение. Сделав это, пользователь, сам того не подозревая, передаст мошенникам нужную им информацию.

Вредоносные программы. Это классическая технология взлома компьютеров, о которых знают все. Вирусы способны выполнять вообще любые действия — вплоть до предоставления полного доступа к компьютеру жертвы. Вредоносные программы зачастую попадают на ПК из интернета вместе с другими скачиваемыми файлами либо вместо того, что намеревался изначально скачать пользователь.

Социальная инженерия. Данный термин применяется к действиям злоумышленников, пытающихся получить доступ к конфиденциальной информации путем изучения жертвы и последующего подталкивания ее к каким-либо действиям, подбора паролей на основе ранее выуженных данных, шантажа и т.д. и т.п.

Хищение интернет-трафика. Любые передаваемые/получаемые по сети данные всегда могут быть перехвачены где-то посередине — до того, как они дойдут от одного компьютера или мобильного устройства до другого. Используя специализированное ПО, злоумышленники могут раскодировать «нули и единицы» в имеющие смысл данные — текстовые сообщения, файлы, вводимые на сайтах пароли и т.д. Конечно, это далеко не весь перечень существующих сегодня сетевых угроз, с которыми могут столкнуться все — не только специалисты в области кибербезопасности, но и простые пользователи.