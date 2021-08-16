Почему пароль должен содержать буквы разных регистров?

Во время регистрации на многих сайтах пользователи сталкиваются с необходимостью создания пароля, в котором должны присутствовать буквы, как в верхнем, так и в нижнем регистре (т.е. заглавные и строчные). С чем связано это требование? Как создать пароль, который удовлетворит не только это, но и все прочие требования кибербезопасности?

зачастую требуют придумать такой пароль, который бы содержал в себе буквы разных регистров (т.е. не только строчных, но и прописных). Для чего это нужно? Каким должен быть пароль, отвечающий современным требованиям безопасности работы в сети, и как его создать? Ответим на эти вопросы.

Пароль должен содержать буквы разных регистров — что это значит? Начнем с базовых понятий. Любые отображаемые компьютером на экране буквы и символы имеют свой уникальный код. Одна и та же буква в верхнем и нижнем регистре в "понимании" компьютера — совершенно разные символы. Конечно, многое зависит от программного обеспечения. Оно может быть настроено так, что одна и та же буква в разных регистрах будет восприниматься компьютером одинаково (просто программа автоматически конвертирует большую букву в строчную). Но мы эти моменты рассматривать не будем. В случае с паролями наблюдается та же картина — каждый символ в нем имеет свой уникальный код. И этот код будет отличаться для одной и той же буквы, напечатанной в верхнем и нижнем регистре. Т.е. 26 букв английского алфавита умножаем на 2 и получаем уже 52 буквы, из которых можно придумать парольную фразу. Вместе с этим на несколько порядков увеличивается и общее количество уникальных паролей, что можно составить из 52-х букв. Главный вопрос здесь — в чем смысл? А смысл в том, что чем больше возможных комбинаций парольной фразы можно придумать, тем сложнее его подобрать методом перебора, т.е. взломать. Подобные способы взлома предполагают перебор всех возможных символов, из которых может состоять пароль. Если бы защищенный паролем объект (не только сайт, но и какой-нибудь архив или PDF-документ) одинаково воспринимал бы и прописные и строчные буквы, тогда список возможных символов для перебора был бы в разы короче, чем в случае, когда большие и маленькие буквы воспринимаются им (защищенным объектом) как разные символы. Ответим на наш основной вопрос: пароль должен состоять из букв разных регистров для того, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, пытающимся взломать какую-нибудь учетную запись в интернете или получить доступ к личной информации, что хранится, к примеру, в зашифрованном электронном документе.

Основные требования к надежному паролю Наличие букв в верхнем и нижнем регистре еще не делает пароль соответствующим всем современным требованиям кибербезопасности, а их довольно много. Вот основные: Длина пароля должны составлять, как минимум, 8 символов.

В пароле также должны дополнительно присутствовать цифры и, если это возможно, спецсимволы (математические знаки, звездочки/проценты/решетки, знаки препинания и т.п.).

Нельзя использовать в паролях распространенные слова целиком (т.е. напечатанные неразрывно), даже если они написаны с использованием прописных и строчных букв — они относительно легко подбираются методами взлома по словарям. Вообще, правил для создания надежного пароля — довольно много. Но приведенные выше требования, особенно первые два — базовые, и ими нельзя пренебрегать.