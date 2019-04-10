AZPassword — программа для генерации сложных паролей по заданным параметрам, а также шифрования (кодирования) слов и фраз шифрами BASE64 и ROT47. Приложение подходит для 32/64-битных операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10, интерфейс выполнен на русском языке.

Всем желающим доступна онлайн генератор паролей AZPassword.ru .

Генерация сложных паролей при помощи AZPassword

В программе AZPassword пользователи могут в несколько кликов автоматически создать до 50 паролей длиной от 4-х до 30-ти символов и при необходимости экспортировать их в табличный CSV-файл. Приложение предоставляет возможность предварительной настройки параметров генерации парольных фраз, куда относятся (помимо количества и длины паролей):

Использование цифр (от 0 до 9).

Использование прописных и/или строчных букв латинского алфавита (a — z, A — Z).

Использование прописных и/или строчных букв русского алфавита (а — я, А — Я). Подходит для 1с.

Массовая генерация паролей

Использование спецсимволов (#, $, %, * и т.д.).

Экспорт сгенерированных паролей в CSV

Программа AZPassword работает без подключения к интернету, не отсылает куда-либо генерируемые ею пароли.

Шифрование (кодирование) слов и фраз посредством AZPassword

Другая ключевая функция генератора паролей AZPassword — шифрование введенных пользователем слов, фраз или произвольных символов, набранных с клавиатуры. Программа поддерживает шифрование вводных текстовых данных двумя шифрами — BASE64 и ROT47:

BASE64. Шифрование данных при использовании 64 символов из таблицы ASCII. Т.е. все символы введенной пользователем фразы будут заменены символами из ASCII-таблицы по особому алгоритму шифрования. Пример: «Hello World» = «SGVsbG8gV29ybGQ=». ROT47. Данный метод кодирования также представляет символы из веденной пользователем фразы в виде набора символов из таблицы ASCII, но при использовании более простого метода шифрования, нежели BASE64. На примере той же фразы «Hello World» результат кодирования будет иметь следующий вид: «w6==@O(@C=5».

Посредством шифрования слов/фраз/символов методами BASE64 и ROT47 также можно создавать сложные пароли произвольной длины, надежно защищенные от брутфорс-атак (метод взлома паролей перебором символов).