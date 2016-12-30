В данном списке представлены программы для замены Victoria HDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Victoria HDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Victoria HDD.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Victoria HDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Victoria HDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Victoria HDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 7.1
Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.6
Программа для диагностики и восстановления жестких дисков
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов