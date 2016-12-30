SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Victoria HDD

В данном списке представлены программы для замены Victoria HDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Victoria HDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDAT2
HDAT2

Версия 7.1

Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

Программа для диагностики и восстановления жестких дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)