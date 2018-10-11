MHDD — одна из самых распространенных утилит для диагностики и восстановления работы жестких дисков. Программа работает с накопителями на самом низком (аппаратном) уровне, что полностью исключает получение каких-либо неверных сведений об устройстве и его техническом состоянии.

ФункциИ программы MHDD

К числу функциональных возможностей программы MHDD относятся:

Диагностика жесткого диска: чтение и запись в произвольные сектора, обнаружение бэд-секторов, измерение скорости вращения шпинделя и т.д.

Управление системой самодиагностики S.M.A.R.T. и парольной системой.

Получение и управление шумовыми характеристиками жестких дисков.

Изменение размера жесткого диска путем "отсечения" нужного пользователя объема и другие.

Утилита MHDD работает с различными физическими интерфейсами, использующимися для подключения накопителей к компьютеру, включая SATA, IDE и SCSI.

Как пользоваться MHDD?

Утилита MHDD доступна в двух вариантах — обычная Windows-версия (запускается непосредственно из системы) и загрузочная. Работоспособность десктопной версии зависит от множества факторов, т.е. на каком-то компьютере программу можно будет запустить, а на каком-то — нет. Кроме того, Windows-версия программы может испытывать затруднения при выполнении той или иной функции (связано это с тем, что утилита работает с жестким диском не напрямую, а при посредничестве операционной системы).

Для запуска альтернативной версии MHDD потребуется создание загрузочной флешки или диска. Это легко сделать при помощи одной из программ, доступных для скачивания с нашего сайта, например:

В представленном на данной странице архиве присутствуют обе версии программы MHDD (Windows-версия и ISO-образ для создания загрузочной флешки или диска).