HDDScan — программа для диагностики жестких дисков, USB-флешек и твердотельных SSD-накопителей. Это полностью бесплатное программное обеспечение, позволяющее достаточно просто выполнить проверку носителя информации по одной из методик тестирования, посчитать SMART-атрибуты, получить техническую информацию об устройстве и выполнить другие действия.

Как пользоваться программой HDDScan?

Программа HDDScan имеет 3 основные функции:

Чтение атрибутов S.M.A.R.T.

При помощи приложения HDDScan пользователь сможет получить доступ ко всем S.M.A.R.T. атрибутам жесткого диска буквально в один клик (достаточно кликнуть по соответствующей кнопке в основном окне программы).

Напротив каждого считанного атрибута приложение подставляет значок, соответствующий состоянию того или иного атрибута (удовлетворительно или неудовлетворительно). Это позволяет пользователю быстро обнаруживать проблемные моменты работы жестких дисков.

Также предусмотрена функция сохранения таблицы со S.M.A.R.T. атрибутами в HTML-файл и его вывод на печать.

Тестирование и диагностика накопителей

Вторая полезная функция HDDScan — тестирование накопителей на наличие поврежденных (BAD) и проблемных (чтение/запись осуществляется с задержкой) секторов. Для этого в программе предусмотрено 3 метода тестирования:

Verify. Тестирование секторов путем их последовательного считывания. Операция помогает выявить поврежденные сектора жесткого диска, включая те, чтение из которых осуществляется с задержкой.

Read. Поверхностное быстрое тестирование секторов путем последовательного считывания. Обычно используется для быстрого обнаружения BAD-секторов.

Butterfly. Тестирование секторов путем их чтения в случайном порядке. Данная методика позволяет быстрее обнаруживать битые сектора при сильных повреждениях диска.

В эту же категорию возможностей программы HDDScan включена дополнительная функция Erase, при помощи которой можно выполнить безвозвратное удаление данных на всем накопителе информации путем перезаписи секторов "пустыми" данными.

Дополнительный сервисный инструментарий

Помимо основного функционала в приложении HDDScan также предусмотрены следующие возможности:

Снижение шума при работе жесткого диска путем небольшого понижения скорости позиционирования считывающих головок, уменьшения подаваемого напряжения и/или скорости вращения самих дисков (функции Automatic Acoustic Management и Power Management). В HDDScan имеется возможность сохранения измененных параметров в исполнимый BAT-файл, что позволит пользователю задействовать их в любой момент путем запуска этого файла.

Запуск встроенной в программное обеспечение жесткого диска функции самодиагностики S.M.A.R.T. Обычно используется при необходимости обновления таблицы S.M.A.R.T. атрибутов винчестера.

Отображение температуры нагрева жесткого диска в системном трее.

Получение различной технической информации о жестком диске — ID оборудования, размеры кэша поддерживаемые винчестером интерфейсы и всевозможные технологии, данные управляющего контроллера и многое другое.

Программа HDDScan работает в операционных системах Windows XP (SP3), Vista, 7, 8 и 10 (32/64-bit). Интерфейс выполнен на английском языке. Приложение не требует установки и может запускаться с флешки или диска.