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HDDScan

HDDScan

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

4,4 (7)
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Актуальная версия 4.1
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История изменений

Версия 4.1

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Оценки программы

4,4

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о HDDScan

1 отзыв

Павел

Butterfly - это режим тестирования диска не в случайном порядке, а поочередное считывание секторов с начала и с конца диска. По крайней мере в Victoria HDD так работало.