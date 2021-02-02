SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NZXT CAM

В данном списке представлены программы для замены NZXT CAM. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NZXT CAM, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Argus Monitor
Argus Monitor

Версия 7.4.3.3192

Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
FPS Monitor
FPS Monitor

Версия 5520

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (97)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)