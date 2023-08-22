SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FPS Monitor

FPS Monitor

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

2,8 (97)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5520
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История изменений

Версия 5520

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Программы для измерения и показа FPS в играх
Программы для измерения и показа FPS в играх

Оценки программы

2,8

97 оценок Оценок пока нет

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