FPS Monitor — программа-счетчик для измерения и отображения в компьютерных играх значений FPS (количества кадров в секунду) видеокарты. Кроме того, приложение позволяет получать значения текущей температуры нагрева и нагрузки на графический и центральный процессоры, количество занятой физической памяти (ОЗУ), скорость вращения вентиляторов охлаждения и другие.

Для работы программы требуется Windows 7 или выше (32 или 64-битные). Интерфейс имеет поддержку русского языка.

КАК ВКЛЮЧИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ FPS MONITOR?

Основная функция программы FPS Monitor — вывод информации о состоянии устройств компьютера на экран при запуске любой игры в виде оверлеев (графические слои, накладываемые поверх 3D-изображения). Таким образом, пользователь может просматривать интересующие его параметры графической карты, процессора, ОЗУ непосредственно в самой игре. Это помогает определить производительность конкретного устройства или компьютера в целом в зависимости от того, что в данный момент происходит в игре — онлайн-баталии в ММОРПГ, скоростная езда или простаивание игрового персонажа.

Выводимые на экран компьютера значения параметров работы тех или иных устройств чаще всего используются геймерами и оверлокерами (специалисты, занимающиеся разгоном компьютера) для создания видеороликов игровых процессов, чтобы показать другим заинтересованным пользователям мощность своего ПК при установке новой видеокарты, разгона процессора и т.д.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА-СЧЕТЧИК FPS MONITOR?

Утилита FPS Monitor отличается возможностью тонкой настройки оформления оверлеев. Тогда как многие подобные программы позволяют лишь изменять размер и местоположение информативных блоков со значениями FPS, температуры и т.д., FPS Monitor предоставляет возможность создания собственного уникального дизайна их оформления.

Так, пользователь может выбрать один из заранее настроенных оверлеев, именуемых в приложении сценами. К примеру, при выборе сцены "BENCHMARK 3" на экране (в игре) отобразится компактный информативный блок со значениями следующих параметров работы устройств ПК:

FPS (один из ключевых показателей производительности видеокарты).

AVG/MIN/MAX (усредненные, минимальные и максимальные значения FPS, наблюдавшиеся в течение какого-то промежутка времени).

Текущие значения тактовой частоты, температуры нагрева, скорости вращения кулеров, величины подаваемого питания, нагрузки на графический и центральный процессор.

Тип и версия используемого игрой API (DirectX, OpenGL).

Текущее разрешение экрана.

А также анимированные графики FPS и прочих мониторящихся параметров.

При необходимости пользователь может самостоятельно изменить дизайн любых из составляющих элементов оверлея:

Размер и местоположение, как всего оверлея, так и любого из составляющих элементов.

Шрифт и цвет любого текстового поля (надписи, подписи, значения и т.п.).

Текстовое наполнение (т.е. вместо FPS можно написать любой текст).

Цвета оформления границ и наполнения блоков с возможность настройки прозрачности и т.д.

Помимо широких возможностей по оформлению оверлеев, FPS Monitor имеет и другие полезные функции:

Возможность создания скриншотов игры при нажатии горячих клавиш.

Наложение на игру произвольного текста и изображений.

Параллельный вывод оверлея на рабочий стол, который будет отображаться при сворачивании игры.

Возможность ограничения игрового FPS и другие.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ FPS MONITOR

Программа FPS Monitor распространяется бесплатно и не имеет ограничений по функционалу, но в базовой версии у пользователя отображается watermark и надпись снизу по центру экрана, что это Демо-версия.

FPS MONITOR НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ИГРЕ

Отсутствие оверлея, размещаемого программой FPS Monitor в играх, может быть связано с несколькими причинами:

Несовместимость FPS Monitor с запущенной игрой. Вообще, программа поддерживает все игры, кроме очень старых и тех, у которых их создателями заблокирована возможность вывода оверлеев. Например, в игре Destiny 2 утилита FPS Monitor не может вывести оверлей, т.к. это запрещено разработчиками. Такая же проблема с игрой Forza Horizon 4. Все остальные игры о заверению разработчика FPS Monitor поддерживаются.

Отсутствие/повреждение файлов. Наиболее эффективное решение этой проблемы — переустановка FPS Monitor (предварительно уже имеющуюся программу следует удалить).

Некорректные настройки программы. Решение: либо переустановка утилиты, либо удаление файлов конфигурации вручную. Данные файлы по умолчанию находятся в папке "C:\ProgramData\FPSMonitor". Папка "ProgramData" обычно скрыта от пользователей, т.к. является системной. Чтобы попасть в папку с конфигурацией FPS Monitor, просто скопируйте указанный путь в адресную строку "Проводника Windows" или в самой программе откройте меню "Помощь", откуда уже можно перейти в требуемый каталог (пункт меню "Показать каталог с файлами настроек"). Удалите все содержимое этой папки.

Сбои в работе оверлеев, созданных любителями. Если вы устанавливали оверлею, загруженные из интернета, и после этого программа начала сбоить, удалите добавленный контент или переустановите FPS Monitor.

Блокировка действия программы FPS Monitor антивирусом. Некоторые антивирусные программы могут определить FPS Monitor как червь или иной тип вредоносного ПО. Вследствие чего антивирусом может блокироваться та или иная функция утилиты. Решение: добавление FPS Monitor в список исключений антивирусной программы.

Конфликт FPS Monitor с аналогичным по функционалу приложением (например, FRAPS). Обычно это наблюдается в случае, если параллельно с FPS Monitor работает другая оверлей-программа, процесс которой постоянно висит в памяти. Решение: завершение работы процесса или удаление программы с оверлей-функционалом.

КАК НАСТРОИТЬ FPS MONITOR?

Программа FPS Monitor в большинстве случае не требует никакой предварительной настройки. Сразу после установки и запуска программа начнет отображать в играх FPS и прочие параметры. Однако пользователь может настроить, какой именно оверлей выводить на экран, и какие параметры компьютера отображать в нем:

Откройте меню "Сцены" и кликните по элементу "Менеджер сцен". Выберите любую сцену из представленного списка и нажмите кнопку "Загрузить". В левой части окна программы отобразится список используемых в оверлее элементов. Вы можете удалить ("-") ненужные либо добавить ("+") дополнительные элементы. В центре окна FPS Monitor отображается конечный вид оверлея. Кликните по любому из них правой кнопкой мыши и выберите "Настройка элемента". В отобразившемся окне вы можете изменить дизайн элемента — стиль/цвет текста, способ обрисовки тени и т.д.

Выбранный, отредактированный или созданный вручную оверлей будет автоматически отображаться в запускаемых играх. Однако для его включения/выключения можно использовать горячие клавиши. Чтобы настроить их, кликните по кнопке с изображением клавиатуры, затем кликните по элементу "Кнопка включить/выключить оверлеи" и задайте желаемую комбинация клавиш.

КАК В FPS MONITOR УБРАТЬ НАДПИСЬ DEMO В ИГРАХ?

Программа FPS Monitor распространяется по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия утилиты автоматически накладывает в качестве оверлея надпись "demo". Чтобы ее убрать, требуется приобрести лицензию на официальном сайте разработчико

КАК СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ FPS MONITOR?

В FPS Monitor отсутствует привычная функция сброса настроек до заводских значений, однако это можно сделать вручную, удалив все содержимое папки с файлами конфигурации.

Чтобы попасть в эту папку, откройте меню "Помощь", затем выберите пункт "Показать каталог с файлами настроек". Удалите все файлы и папки, расположенные в отрытом каталоге. Возможно, у вас не получится удалить библиотеку "fpsmon64.dll" или "fpsmon32.dll". Эти файлы можно оставить на диске, они не все равно отвечают за хранение настроек.

Если FPS Monitor невозможно запустить из-за некорректных настроек, а, следовательно, невозможно перейти из программы в каталог с файлами конфигурации, тогда скопируйте в адресную строку "Проводника Windows" адрес "C:\ProgramData\FPSMonitor" и нажмите Enter. Вместо "C" может быть другая буква локального диска (D, E, F и т.д.). Подставьте вместо "C" ту букву локального диска, на который установлена операционная система. Для удаления файлов конфигурации могут потребоваться права администратора.