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Argus Monitor

Argus Monitor

Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами

3,2 (21)
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Актуальная версия 7.4.3.3192
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История изменений

Версия 7.4.3.3192

  • Добавлена поддержка отображения датчика «Hot Spot» для видеокарт Nvidia Blackwell RTX 5000.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake (Core 300 Series).
  • Добавлена поддержка нового контроллера вентиляторов ARCTIC ACFAN00351A на 10 каналов.
  • Исправлена уязвимость в драйвере ядра Argus Monitor: злоумышленник, уже имеющий доступ к системе, мог вызвать BSOD на системах с процессорами AMD.
  • Обновлена база данных материнских плат.
  • Исправлены дополнительные ошибки и улучшена производительность.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.4.3.3190
    • Добавлено отображение температуры Hot Spot для видеокарт Nvidia Blackwell RTX 5000.
    • Добавлена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake серии Core 300.
    • Добавлена поддержка 10-канального контроллера вентиляторов ARCTIC ACFAN00351A.
    • Исправлена уязвимость драйвера Argus Monitor, которая могла позволить локальному злоумышленнику вызвать синий экран на системах с процессорами AMD.
    • Обновлена база поддерживаемых материнских плат.
    • Внесены дополнительные исправления ошибок и улучшения производительности.

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Оценки программы

3,2

21 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Argus Monitor

4 отзыва

Саша

Программа-то хорошая, вот только толку если через 30 дней она перестанет работать, а оплатить из России ты не сможешь.

Ильдар

Прога установилась, запустилась и дала возможность лёгкого управления вентилятором проца. Советую!

Ярослав

Отличная программа!все просто и доступно!

Влад

Прога отказалась запускаться на Windows7 Х 64. "Не удалось загрузить драйвер Argus Monitor. Драйвер не имеет цифровой подписи"