Argus Monitor — программа для мониторинга состояния основных вычислительных компонентов и подсистем компьютера, а также управления вентиляторами охлаждения материнской платы и видеокарты.

Это условно-бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Доступная для бесплатного использования версия работает без функциональных ограничений в течение 30 дней. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (но местами отсутствует).

МОНИТОРИНГ КОМПЬЮТЕРА ПРИ ПОМОЩИ ARGUS MONITOR

Программа Argus Monitor обеспечивает пользователя удобными инструментами для мониторинга текущего состояния всех основных вычислительных компонентов компьютера, куда относятся:

Центральный процессор: отображение температуры, уровня нагрузки на каждое из отдельных ядер ЦП (в т.ч. на временном графике), значений тактовых частот и множителей «Turbo Boost», а также потребляемая ЦП мощность в ваттах с регистрацией пикового значения.

Видеокарта: отображение нагрузки на графический процессор на временном графике, температура нагрева и текущая скорость вращения вентиляторов охлаждения.

Жесткие диски или иные накопители данных: отображение температуры, атрибутов S.M.A.R.T. (с автоматическим обновлением) и производительности (количество выполненных операций чтения и записи в секунду).

Материнская плата: отображение температуры со всех подключенных к ней датчиков температуры (помимо температуры процессора), а также текущей скорости вращения всех подключенных к ней кулеров (помимо вентилятора ЦП).

Оперативная память: отображение занятого объема памяти ОЗУ на временном графике.

Сетевые интерфейсы (как физические, так и виртуальные сетевые адаптеры): отображение на временном графике скорости загрузки и выгрузки данных.

По части мониторинга в программе Argus Monitor предусмотрены следующие дополнительные функции:

Наличие системы оповещений/предупреждений при достижении температуры центрального процессора, видеокарты или жестких дисков определенного значения, а также при достижении определенного значения скорости вращения выбранных пользователем вентиляторов. Предусмотрены, как текстовые оповещения, так и звуковые. Также возможен запуск внешних программ вместо или совместно с выводом уведомлений и/или отправка сообщений на почтовый ящик (в Argus Monitor присутствует встроенный почтовый клиент).

Модуль мониторинга S.M.A.R.T. жестких дисков и SSD-накопителей может быть настроен так, чтобы он считывал значения атрибутов каждые 30 — 7200 секунд (0,5 — 120 минут), а затем уведомлял пользователя об их достижении порогового уровня. Функцию можно задействовать для всех сразу или только определенного накопителя. Поддерживаются, как современные, так и устаревшие накопители.

Отображение состояния любых всех поддерживаемых программой компонентов и подсистем компьютера в отдельном графическом окне (пользователь может настроить выводимую информацию по своему усмотрению).

Вывод основной информации об устройствах в небольшой гаджет для рабочего стола (требуется предварительно активировать в настройках).

Отображение в панели задач значков с любыми определяемыми программой значениями выбранных пользователем параметров центрального процессора, видеокарты и накопителей данных, а также значениями температур с дополнительных термодатчиков, подключенных к материнской плате.

Ведение подробного журнала событий и/или самообновляемого журнала с данными, полученными в ходе мониторинга.

Отдельно отметим функцию мониторинга показаний, передаваемых на компьютер внешним устройством «Argus Controller», к которому можно подключить собственные термодатчики и кулеры. Данное устройство можно сконструировать самостоятельно на базе аппаратной платформы «Arduino Nano» или «Arduino Uno» либо приобрести в интернете. Схемы и программное обеспечение (прошивку) «Argus Controller» можно найти на странице помощи официального сайта Argus Monitor (открывается при нажатии клавиши «F1»).

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ПРИ ПОМОЩИ ARGUS MONITOR

Еще одно предназначение программы Argus Monitor — управление скоростью вращения кулеров видеокарты и материнской платы (при условии, что видеокарта и/или системная плата поддерживают внешнее управление вентиляторами). В обоих случаях программа предоставляет возможность управления кулерами в двух режимах (не считая режим, когда она передает управление самому устройству):

Ручное управление. Здесь все просто — пользователь выставляет нужную скорость вращения в процентах от максимального значения, а затем отдает программе команду. Скорость, заданная пользователем, будет поддерживаться в течение всего времени работы Argus Monitor — ни система, ни драйвер не смогут изменить ее (по крайней мере, без вмешательства пользователя).

Автоматическое управление (режим «Управление программой»). В данном режиме пользователь при помощи кривой на графике выставляет значения скорости вращения кулеров, которые будут автоматически задействованы при достижении температуры охлаждаемого устройства определенного значения.

Настройки модуля управления вентиляторами можно сохранить в виде профилей, которые могут быть активированы в любой момент времени из контекстного меню значка в трее или при помощи горячих клавиш.