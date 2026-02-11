Программа MSI Afterburner служит для разгона и увеличения первоначальных технических характеристик видеокарт различных производителей (не только устройств производства MSI). Приложение также имеет несколько вспомогательных функций, напрямую или косвенно связанных с работой графической карты.

Функции MSI Afterburner

Основная функция программы MSI Afterburner — разгон видеокарт — способна увеличивать характеристики графического ядра (процессора), связанные с его производительностью. Всего их (характеристик) три:

Рабочее напряжение графического процессора (Core Voltage). Если вкратце, увеличение напряжения ГП позволит увеличить частоту ядра и, как следствие, мощность и производительность видеокарты. Рабочая частота графического ядра. Это основной параметр видеокарты, определяющий ее быстродействие. Частота работы видеопамяти (Memory Clock). Параметр определяет производительность встроенной в видеокарту оперативной памяти.

Также в программе присутствует функция увеличения/понижения скорости вращения кулера видеоадаптера (Fan Speed). Данный параметр не влияет на производительность карточки напрямую, однако позволяет регулировать температуру нагрева устройства. При перегреве видеокарта может сильно зависать либо вообще выйти из строя.

Программа MSI Afterburner также может использоваться для решения следующих вспомогательных задач:

Просмотр технической всей информации графическом адаптере, включая ее текущее состояние (температура, частота работы ядра и т.д.).

Просмотр состояния прочих аппаратных ресурсов компьютера (оперативная память, центральный процессор и другие) в виде графиков в режиме реального времени. Данная функция помогает определить последствия разгона видеокарта на прочие электронные компоненты ПК.

Возможность сохранения до 5 профилей с настройками и быстрое переключение между ними. Кроме того, программа способна автоматически выбирать нужные настройки (из числа сохраненных) при запуске того или иного приложения (например, игры).

Возможность вести видеосъемку с экрана ПК, в т.ч. игр. Данная функция особенно востребована у геймеров, размещающих видеоролики по обзору или прохождению компьютерных игр.

Вывод во время игры на экран текущее значение FPS (кадры в секунду). Функция помогает определить производительность игр.

Совместимость и дополнительная информация

Приложение MSI Afterburner можно запустить на компьютерах с Windows XP или выше разрядностью 32 и 64 бит. Однако для возможности изменения параметров видеокарт последние должны поддерживаться самой программой. Кроме того, далеко не все графические карты поддерживают разгон.

Использование приложения MSI Afterburner может повредить видеокарту (обычно это связано с перегревом ядра). Чтобы этого не допустить, перед процедурой следует собрать максимум информации по этой теме разгона конкретной модели графического адаптера. Кроме того, разгон обнуляет гарантию, выданную производителем устройства.

Программа MSI Afterburner имеет удобный интерфейс, позволяющий выполнять те или иные настройки видеокарты всего в несколько кликов. Всплывающие подсказки помогут пользователю сориентироваться с теми или иными моментами управления. Приложение также поддерживает смену скина (дизайна интерфейса) и полностью переведено на русский язык.