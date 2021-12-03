NZXT CAM — фирменная программа для мониторинга различных технических показателей у основных вычислительных компонентов компьютера с возможностью вывода собранной информации поверх рабочего стола (гаджет) и игр (оверлей), управления подсветкой системных блоков, кулерами, блоками питания и другими устройствами производства NZXT.

Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (неполный).

Зачем нужна программа NZXT CAM?

NZXT CAM — это фирменная программа от производителя товаров для компьютеров NZXT, потому она, в первую очередь, нужна для управления и мониторинга за различными устройствами, реализуемыми данной компанией. Также приложение по совместительству является менеджером драйверов для оборудования NZXT и даже имеет функционал по оверлокингу центрального и графического процессоров.

Посредством данной программы осуществляется управление такими устройствами производства NZXT, как:

Индивидуальные модули подсветки, подключаемые к компьютеру через специальный USB-контроллер, которым программа NZXT CAM и управляет.

Системные блоки (кейсы), точнее — подсветка в них и/или система охлаждения.

Самостоятельные системы охлаждения (как воздушные, так и жидкостные) для компьютеров.

Устройства воспроизведения (наушники и колонки) и записи (микрофоны) звука.

Блоки питания для стационарных компьютеров и другие.

Тем не менее, вторичный функционал программы NZXT CAM может использоваться всеми пользователями без необходимости покупки устройств NZXT. И тут есть на что посмотреть.

Функции программы NZXT CAM

Начнем с того, что интерфейс программы NZXT CAM разбит на несколько вкладок, отображение которых можно активировать/деактивировать в настройках. Потому, если к компьютеру не подключены устройства NZXT, можно сразу отключить отображение вкладок «Подсветка», «Охлаждение», «Питание» и «Аудио».

Предназначение остальных вкладок:

PC Monitoring. Здесь отображается различная техническая информация об основных вычислительных компонентах компьютера — центральном процессоре (CPU), графическом процессоре, т.е. видеокарте (GPU), оперативной памяти (RAM), сетевом подключении, локальных дисках. Кроме того, здесь же присутствует и встроенный диспетчер задач, позволяющий принудительно завершать выполнение любого процесса. Каждый из перечисленных пунктов является еще и подразделом вкладки «PC Monitoring», куда можно зайти и посмотреть более подробную информацию о состоянии того или иного компонента ПК.

Системные характеристики. Из названия понятно, что в данной вкладке можно получить сведения о технических характеристиках основных компонентов компьютера. Помимо этого, здесь также можно узнать информацию о модели и производителе интересующего устройства.

Игры. Эта вкладка создана специально для геймеров или родителей, желающих отследить, сколько времени их ребенок проводит в играх. Программа NZXT CAM автоматически начинает отсчет времени при запуске любой игры, сохраняет эти данные и отображает в соответствующей вкладке. К слову, NZXT можно запускать в скрытом режиме, что и обуславливает возможность использования программы для отслеживания детьми проведенного в играх времени.

Повышение тактовой частоты. Эта вкладка должна заинтересовать пользователей, желающих ускорить производительность компьютера. Программа NZXT CAM позволяет поднять тактовую частоту центрального процессора и оперативной памяти, увеличить подаваемое на графический процессор напряжение и заодно установить лимит по температуре его нагрева (стоит понимать, что при превышении порога температуры напряжение будет автоматически уменьшено). Однако этой функцией следует пользоваться с большой осторожностью, т.к. чрезмерное перемещение ползунков может привести к выходу процессоров из строя.

Прочие функции и особенности программы NZXT CAM:

Вывод информационного гаджета на рабочий стол, в котором будут отображаться текущие рабочие характеристики и нагрузка на процессор, видеокарту, память и т.д. (что именно здесь будет отражено, задается в настройках). Также имеется возможность настройки визуальных параметров гаджета — размер, прозрачность, цвета и т.д.

Вывод оверлея поверх игр с информацией о текущем FPS (количество кадров в секунду) и техническими сведениями о процессоре, графическом ядре, оперативной памяти и т.д. Активация и деактивация оверлея возможна прямо во время игры при использовании заранее заданных горячих клавиш.

Возможность создания профайлов с заранее заданными настройками, между которыми впоследствии можно быстро переключаться. Также пользователи могут создавать учетные записи в системе NZXT для последующей синхронизации настроек программы на разных компьютерах.

Автоматическая установка и обновление драйверов для устройств производства NZXT (и только).

Наличие темной и светлой тем оформления интерфейса программы.