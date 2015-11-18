SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AOMEI Backupper

В данном списке представлены программы для замены AOMEI Backupper. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI Backupper, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Transwiz
Transwiz

Версия 1.19

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Macrium Reflect
Macrium Reflect

Версия 8

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup

Версия 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (8)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Cobian Backup
Cobian Backup

Версия 11.2.0.582

Программа для автоматического создания резервных копий данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
R-Drive Image
R-Drive Image

Версия 5.3.5301

Бэпап и восстановление данных

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