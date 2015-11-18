В данном списке представлены программы для замены AOMEI Backupper. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI Backupper, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AOMEI Backupper.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI Backupper, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AOMEI Backupper. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI Backupper, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 1.19
Программа для создания резервных копий данных
Версия 4.3
Программа для работы с резервным копированием
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 8
Программа для резервного копирования дисков, данных, системы
Версия 2023
Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов
Версия 6.3.0
Программа для создания резервных копий данных
Версия 23.3.1.14110
Программа для резервного копирования данных
Версия 11.2.0.582
Программа для автоматического создания резервных копий данных
Версия 5.3.5301
Бэпап и восстановление данных