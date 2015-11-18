R-Drive Image – программа для резервирования информации, предотвращения ее потери или удаления в случае сбоев системы или действий злоумышленников.
Функции:
- Создание образов из файлов или целых дисковых разделов.
- Сохранение готовых резервных копий на любом носителе данных, в том числе запись на оптический диск.
- Сохранение системных файлов с полным дублированием структуры активного системного тома без прекращения деятельности пользователя и перезагрузки компьютера.
- Восстановление данных из образа с возможность пофайлового восстановления.
- Установка пароля для обеспечения безопасности информации, которая хранится в образе.
- Алгоритмическое сжатие данных при создании резервного образа.
- Клонирование диска, перезапись.
- Обновление измененных файлов в образе.