Программы для резервного копирования данных

Одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются пользователи ПК — пропажа данных и файлов с компьютера, жестких и SSD-дисков, также других накопителей. Одно дело, когда к этому приложили руки недоброжелатели или всякого рода злоумышленники вроде тех, что заражают компьютеры вирусами-шифровальщиками для вымогательства денег за восстановление данных, совсем другое — когда причиной пропажи файлов становится выход оборудования из строя или неосторожные действия самих пользователей.

Ддля обеспечения надежной сохранности данных время от времени требуется создавать их резервные копии. Конечно, это можно делать вручную, включив в расписание своего без того загруженного рабочего дня пункт о необходимости резервирования файлов. Но гораздо проще и удобней переложить эту операцию на плечи специализированным программам.

EaseUS Todo Backup Free Условно-бесплатная программа Программа EaseUS Todo Backup Free имеет две версии — платную и бесплатную с ограниченным функционалом. Если вам требуется время от времени создавать резервные копии каких-нибудь файлов с одного носителя на другой (локальный или сетевой), полностью копировать/клонировать сами диски или отдельные разделы, бесплатной версии EaseUS Todo Backup Free будет достаточно. Единственный недостаток данной программы — отсутствие перевода на русский язык.

Основные функции EaseUS Todo Backup Free В этот список относятся: Резервирование дисков или их разделов (вкладка «Disk/Partition Backup»): Резервирование системы, по сути — раздела/разделов жесткого диска, куда остановлена ОС и хранятся ее файлы. Резервное копирование выбранных файлов и папок (наиболее востребованная функция). Клонирование дисков или разделов (в отличие от копирования, в процессе клонирования создается файл-образ, куда также включается все свободное пространство диска/раздела).

Как пользоваться EaseUS Todo Backup Free? Программа EaseUS Todo Backup Free довольно проста в управлении. Все, что требуется сделать — указывать объект/объекты для резервирования и место их назначения (хранения), настроить параметры копирования и установить расписание, в соответствии с которым программа будет выполнять возложенную задачу без участия пользователя. Большинство параметров копирования доступно только в платной версии приложения, но наиболее важные присутствует и во Free-версии. Допустим, необходимо настроить резервное копирование какой-либо определенной папки. Для этого: В левой части окна программы открываем вкладку «File Backup». Отмечаем файлы/папки или даже целый диск (можно и любой внешний накопитель вроде флешки) и указываем место, куда будет выполняться копирование. После последнего шага можно сразу же отдать команду на копирование, нажав кнопку «Proceed», а можно предварительно создать расписание, перейдя во встроенный планировщик задач (элемент «Schedule» в нижней части окна). К примеру, нам требуется, чтобы программа выполняла резервное копирование файлов ежедневно в 6 часов вечера. Для этого устанавливаем галочку напротив пункта «Daily», затем в центре окна указываем время «18:00» и жмем кнопку «Save» (). Готово. Теперь в основном окне программы отобразится только что созданное задание. И этот список всегда можно расширить. Конечно же, программа EaseUS Todo Backup Free позволяет восстанавливать данные из ранее сделанной резервной копии. И делается это совсем легко — достаточно кликнуть по кнопке «Recovery» напротив выполненного задания по копированию: Современное резервное копирование данных — это далеко не просто операция по копированию файлов/папок/дисков в автоматическом режиме. Разработчики EaseUS Todo Backup Free предусмотрели дополнительные удобства для своих пользователей: Возможность резервирования данных с предварительным шифрованием данных (для восстановления потребуется ввести заданный пароль). Настройка шифрования задается в параметрах задания на резервное копирование. Возможность выбора одного из трех методов копирование — полное (Full), инкрементальное (Incremental) или дифференциальное (Differential). Настройка задается в планировщике заданий. Возможность копирования данных на компьютер в локальной сети, NAS-устройство и даже в облачное хранилище. Задается в планровщике заданий при выборе местоположения копии. Встроенная функция монтирования образов дисков, созданных в программе EaseUS Todo Backup Free (формат PDB), и другие.

Цена полной версии EaseUS Todo Backup Free Для разблокировки множества дополнительных функций, как, например, резервирование почты, оповещения на почтовый ящик о начале/окончании копирования данных, старт копирования при возникновении определенных событий на компьютере (например, при включении ПК) и других требуется приобрести лицензию. На момент написания обзора ее стоимость составляла 59$. Также можно оформить временную подписку на использование программы: 29$ в год или 39$ за 2-х годовую подписку.

Cobian Backup Бесплатная программа Cobian Backup считается одной из лучших программ для резервного копирования данных из числа распространяемых бесплатно. Конечно, приложение не имеет столь широких возможностей, как EaseUS Todo Backup Free (и в особенности платной ее версии), но свое основной задачей — резервное копирование файлов (в т.ч. с возможностью автоматизации) — она справляется отлично. Кроме всего прочего, Cobian Backup поддерживает русский язык и потребляет незначительный объем компьютерных мощностей.

Функции Cobian Backup По большому счету, Cobian Backup имеет всего одну функцию — резервное копирование файлов и папок (по сути, одно и то же). Если выбрана функция резервирования папок, то в качестве источника можно указать раздел жесткого диска или любого внешнего накопителя (флешка, карта памяти телефона и т.п.). Также Cobian Backup поддерживает сетевой протокол FTP, что позволяет создавать резервные копии данных с FTP-серверов либо, наоборот, передавать копии локальных файлов в FPT-хранилище. Хоть программа Cobian Backup и умеет только лишь резервировать файлы и папки, в ней предусмотрен широкий набор опций и настроек, в соответствии с которыми выполняется резервное копирование. Вот некоторые из них: Копирование данных по расписанию.

Создание множества заданий на копирования с возможностью их группировки.

Установка приоритетности выполнения созданных пользователем заданий (приоритет определяет очередность выполнения заданий).

Возможность копирования файлов/папок сразу в сжатый архив формата ZIP или 7-ZIP с возможностью шифрования последнего (т.е. защита паролем).

Возможность создания фильтров выборки файлов (дата создания, маска имен, размер). Если опция задействована, программа Cobian Backup будет копировать или, наоборот, пропускать файлы в соответствии с настройками фильтрации.

Возможность выполнения различных действий (запуск и/или остановка программ/служб/консольных команд Windows и др.) до старта или после окончания процесса копирования.

Ведение подробного журнала/отчета о проделанной работе с возможностью его отправки на электронную почту (почтовый клиент встроен в программу).

Теневое резервное копирование (выполняется в фоновом режиме без каких-либо уведомлений на экране).

Наличие множества настроек интерфейса и функциональности программы Cobian Backup, перечислять которые мы не будем, т.к. их довольно много.

Удаленный доступ к программе через интернет с возможностью управления заданиями и настройками приложения, просмотра журналов и т.д.

Как пользоваться Cobian Backup? Управление программой Cobian Backup осуществляется по тому же принципу, что и EaseUS Todo Backup Free — создание задания на резервное копирование, его настройка и запуск: Кликните по кнопке «Добавить задание».

Задайте имя для задания и/или определите его в группу (не обязательно). Здесь же можно задать один из типов копирования — полное, добавочное, разностное или фиктивное. Перейдите во вкладку «Файлы». В блоке «Источник» укажите копируемые объекты — файлы, каталоги, FTP-хранилище. В блоке «Пути назначения» укажите местоположение для копируемых объектов (локальная папка или FTP-хранилище). Перейдите во вкладку «Расписание» и настройте подходящее для вас расписание. Нажмите на кнопку «Принять», если никаких других настроек не требуется. Все создаваемые задания можно будет посмотреть/изменить в основном окне программы. К сожалению, в Cobian Backup нет явной функции восстановления файлов/папок. Однако это можно сделать путем создания задания на копирование данных в обратном направлении (т.е. в качестве источника указывается местоположение копии).

FBackup Условно-бесплатная программа FBackup — еще одна программа для резервного копирования данных, распространяемая в двух редакциях — платной (Backup4all Professional) и бесплатной с урезанным функционалом. Хорошая новость для русскоязычных пользователей — интерфейс FBackup переведен на русский язык (хотя и не полностью).

Основные функции FBackup Как и в случае с Cobian Backup, программа FBackup специализируется на резервном копировании файлов и папок. Функций по клонированию дисков и разделов здесь также не предусмотрено. Если вкратце, основные возможности FBackup можно привести следующим образом: В качестве источника для копирования можно указывать диск или разделы дисков.

В качестве места назначения для хранения резервных копий можно указывать не только локальные или внешние/съемные (флешки и т.п.) диски, но и компьютеры в сети, а также облачные хранилища — Google Drive и Dropbox (в платной версии поддерживаемых облачных хранилищ гораздо больше).

Возможность выбора одного из двух типов копирования — полного и зеркального (другие типы доступны только в платной версии FBackup).

Возможность создания фильтров для выборки файлов по маске имен и другим параметрам.

Копирование данных в сжатый ZIP-архив с возможностью шифрования (установки пароля) и/или разделения на несколько архивов с указанным размером.

Автоматическое резервное копирование по заданному расписанию.

А также — восстановление данных из ранее созданной резервной копии. Отдельно отметим функцию резервного копирования конфигурации/профилей/сохранений различных программ — браузеров, антивирусов, офисных редакторов, почтовых клиентов и т.д. По большому счету, данная функция ничем не отличается от обычного резервирования — просто в FBackup имеется встроенная база данных, в которой хранятся сведения о местоположении файлов и папок тех программ, чью конфигурацию/профили и т.д. следует скопировать. Если кликнуть по кнопке «Плагины», что помечена на скриншоте, откроется новое окно, в котором можно выбрать параметры копирования файлов/папок для большого количества других программ.

Как пользоваться FBackup? В отличие от двух предыдущих программ, в FBackup предусмотрен специальный мастер резервного копирования. Он запускается автоматически при нажатии на кнопку создания нового задания: Если вам требуется произвести тонкие настройки резервного копирования, кликните по кнопке «Расширенный режим» в правом нижнем углу. Но мы продолжим рассматривать работу с «Мастером». Первым делом он предлагает выбрать место назначения для резервной копии — выберите подходящий вариант и нажмите «Далее». На следующем шаге следует указать объекты для резервирования. Если это файлы/папки, выберите их в центральной части окна. Если же конфигурация/настройки/профили/сохранения программ, выберите их названия в левой части окна. По окончанию выбора нажмите «Далее». В следующем окне программа предложит создать фильтры для выборки копируемых файлов в указанных папках. Также здесь можно установить/снять галочку «Рез. коп. пустых папок», что позволит копировать или пропускать пустые папки. Обе опции необязательные к использованию. Последний шаг — выбор метода копирования (полный, зеркальный). Также при необходимости можно установить пароль на создаваемую резервную копию. Теперь в основном окне программы отобразится только что созданное (и все ранее созданные) задание на копирование. Если требуется восстановить исходные файлы/папки, достаточно запустить соответствующую функцию, кликнув по элементу «Восстановление» напротив названия задания.

AOMEI Backupper Условно-бесплатная программа Программа AOMEI Backupper доступна в нескольких редакциях — Standard, Professional, Workstation, Server, Technician и Technician Plus. Из всего этого для нас — обычных пользователей, которым требуется лишь время от времени резервировать файлы и папки — будет вполне достаточно функционала бесплатной версии AOMEI Backupper Standard. И отметим сразу, что создание резервных копий файлов/каталогов — не единственные функции, доступные в бесплатной редакции данной программы.

Функции AOMEI Backupper Standard В список основных функций бесплатной версии AOMEI Backupper входят: Создание резервной копии системы (системного диска со всеми пользовательскими настройками ОС, профилями, установленными программами и т.д.) в файл-образ формата ADI/AFI. Резервное копирование файлов и папок в файл-образ ADI/AFI. Создание резервной копии дисков (целиком жесткий диск и любой внешний накопитель) в файл-образ ADI/AFI. Резервирование разделов дисков (выполнено в виде отдельной функции) в файл-образ ADI/AFI. А также — синхронизация двух каталогов между собой (последующие изменения в одном из каталогов приведут к изменениям в другом). Имеются и две дополнительные функции (также доступны в бесплатной версии): Клонирование диска целиком. Клонирование разделов дисков. Клонирование отличается от резервного копирования тем, что в первом случае диск переписывается посекторно (включая пустые области) и не файл-образ, а прямиком на целевое устройство. Это позволяет, к примеру, перенести данные с одного диска на другой в точно таком же порядке (с той же структурой), как они располагались на клонированном носителе. Если на клонируемом диске имелись разделы, они также будут созданы на целевом носителе. Ну и последняя функция — восстановление данных из ранее созданных файлов-образов ADI/AFI.