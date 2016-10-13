Cobian Backup — программа для создания резервных копий данных с жесткого диска или любого внешнего носителя информации. Приложение является бесплатным для некоммерческого использования, предназначено для работы в среде операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), полностью поддерживает русский язык.

Программа Cobian Backup

Основная функция программы Cobian Backup — резервирование данных в автоматическом или ручном режиме. Приложение имеет множество полезных функций, позволяющих автоматизировать выполнение различных задач (не только резервирование) и, конечно, тонко настроить сам процесс создания резервных копий. При всем этом программа Cobian Backup имеет очень простой и дружественный пользовательский интерфейс без всевозможных излишеств и нагромождений, присутствующих в большинстве аналогичных и к тому же платных приложений.

Функции Cobian Backup

Для функции резервирования пользователю Cobian Backup потребуется создать задание с различными критериями, куда относятся:

Список данных для резервирования и место хранения копии.

Расписание (при необходимости), в соответствии с которым резервирование будет осуществляться с определенной периодичностью (часы, дни, недели и т.д.) либо один единственный раз.

Приоритетность задания. При создании множества заданий на одно и то же время им можно присвоить низкий, средний или высокий приоритет — чем он выше, тем раньше будет исполнена задача.

Возможность сжатия резервируемых данных в архив ZIP или 7-zip.

Возможность шифрования резервных копий с применением алгоритма AES-128/192/256 и установкой парольной фразы для последующей расшифровки.

Фильтрация резервируемых данных по маске, размеру, дате создания и другим критериям. Фильтр позволяет включить или, наоборот, исключить конкретные файлы и каталоги в/из резервирования.

Выполнение определенного действия (например, запуск программы или службы Windows) до начала или после окончания процесса резервирования.

Программа Cobian Backup имеет и другие полезные функции и опции:

Возможность работать скрытно (теневое копирование), если пользователь выберет соответствующую опцию при установке программы на компьютер.

Ведение журнала выполненной работы с возможностью отправки их копий на электронную почту (в т.ч. и по расписанию).

Возможность выгрузки резервных копий на удаленный FTP-сервер.

Установка пароля на саму программу (требуется вводить при каждом открытии программы).

Удаленный доступ к программе по сети.

И множество других тонких настроек касательно всех критерий работы программы.

Дополнительные функции Cobian Backup

Из прочих дополнительных функций приложения Cobian Backup отметим:

Встроенный упаковщик и распаковщик архивов.

Средство безвозвратного удаления файлов и папок (удаленные данные восстановить невозможно никакими программами).

Встроенное средство шифрования и последующей расшифровки данных.

И другие.

Все эти и другие дополнительные инструменты могут запускаться отдельно, т.е. вне заданий создания резервных копий данных.