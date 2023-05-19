Программа AOMEI Backupper — пакет системных утилит, предназначенный для создания резервной копии системы Windows, разделов жесткого диска или хранящихся на них файлов. Второе предназначение приложения — восстановление системы и данных из резервных копий, созданных в AOMEI Backupper.

Как пользоваться AOMEI Backupper — инструкция

Интерфейс программы выполнен таким образом, что для запуска любых доступных операций от пользователя потребуется сделать лишь несколько кликов мышью. На выбор доступны следующие функции:

System Backup. Программа автоматически находит разделы на жестком диске, отмеченные в качестве системных, а затем создает их резервные копии. Как правило, это «Локальный диск C» и один из дисков, зарезервированных системой (в случае с Windows Vista и старше).

Disk Backup. Данная функция предназначена для создания файла-образа с физического диска целиком (вместе со всеми разделами). В качестве диска может выступать не только винчестер, но и любой переносной накопитель информации — оптический диск, флешка, твердотельный накопитель (SDD), карта памяти телефона и т.д.

Partition Backup. При помощи этой функции можно создать резервную копию любого логического раздела на жестком диске или съемном накопителе.

File Backup. Функция служит создания файла-образа, в котором в качестве содержимого могут быть использованы любые данные (включая папки), хранящиеся на дисках или съемных носителях. По сути, AOMEI Backupper архивирует (со сжатием или без) файлы и папки в формате AFI.

File Sync. Вспомогательная функция, предназначенная для синхронизации содержимого двух папок по заданным пользователям правилам. К примеру, отсутствующие файлы из одной папки будут скопированы во вторую папку или, наоборот, удалены из нее (зависит от настроек).

Disc Clone, Partition Clone. Функции, позволяющие клонировать диск или выбранный раздел на другой диск/раздел. По сути, программа создает образ диска/раздела, а затем распаковывает (записывает) его на другой диск/раздел.

System Clone. Функция, аналогичная Disc Clone, за тем исключением, что клонируется системные файлы и папки.

Restore. Это группа функций, предназначенных для восстановления данных из ранее созданных файлов-образов.

В пакет AOMEI Backupper также включены дополнительные вспомогательные утилиты:

Check Image. Утилита, служащая для проверки целостности файлов-образов, созданных при помощи AOMEI Backupper.

Create Bootable Media. Создание загрузочного диска восстановления системы (в качестве носителя данных можно выбрать оптический диск или USB-накопитель). Программа работает не только с системами Windows, но и Linux.

Создание виртуального диска для просмотра (монтирования) файлов-образов при помощи файловых менеджеров (включая «Проводник Windows»).

Merge Images. Утилита служит для слияния двух и более файлов-образов в один файл-образ.

И другие.

Также в программе присутствует множество настроек для имеющихся функций, создаваемых образов и т.д.

Дополнительная информация об AOMEI Backupper

Программа AOMEI Backupper работает во всех версиях Windows, начиная с XP. Также поддерживаются все редакции ОС Windows Server 2003, 2008, 2012 и Home. Программа работает в 32 и 64 разрядных системах.

Доступная для скачивания версия программы — бесплатная. В ней отсутствуют некоторые функции платных редакций приложения. Интерфейс программы не поддерживает русского языка, русификатор для AOMEI Backupper нужно искать отдельно.