Программа AOMEI Backupper — пакет системных утилит, предназначенный для создания резервной копии системы Windows, разделов жесткого диска или хранящихся на них файлов. Второе предназначение приложения — восстановление системы и данных из резервных копий, созданных в AOMEI Backupper.
Как пользоваться AOMEI Backupper — инструкция
Интерфейс программы выполнен таким образом, что для запуска любых доступных операций от пользователя потребуется сделать лишь несколько кликов мышью. На выбор доступны следующие функции:
- System Backup. Программа автоматически находит разделы на жестком диске, отмеченные в качестве системных, а затем создает их резервные копии. Как правило, это «Локальный диск C» и один из дисков, зарезервированных системой (в случае с Windows Vista и старше).
- Disk Backup. Данная функция предназначена для создания файла-образа с физического диска целиком (вместе со всеми разделами). В качестве диска может выступать не только винчестер, но и любой переносной накопитель информации — оптический диск, флешка, твердотельный накопитель (SDD), карта памяти телефона и т.д.
- Partition Backup. При помощи этой функции можно создать резервную копию любого логического раздела на жестком диске или съемном накопителе.
- File Backup. Функция служит создания файла-образа, в котором в качестве содержимого могут быть использованы любые данные (включая папки), хранящиеся на дисках или съемных носителях. По сути, AOMEI Backupper архивирует (со сжатием или без) файлы и папки в формате AFI.
- File Sync. Вспомогательная функция, предназначенная для синхронизации содержимого двух папок по заданным пользователям правилам. К примеру, отсутствующие файлы из одной папки будут скопированы во вторую папку или, наоборот, удалены из нее (зависит от настроек).
- Disc Clone, Partition Clone. Функции, позволяющие клонировать диск или выбранный раздел на другой диск/раздел. По сути, программа создает образ диска/раздела, а затем распаковывает (записывает) его на другой диск/раздел.
- System Clone. Функция, аналогичная Disc Clone, за тем исключением, что клонируется системные файлы и папки.
- Restore. Это группа функций, предназначенных для восстановления данных из ранее созданных файлов-образов.
В пакет AOMEI Backupper также включены дополнительные вспомогательные утилиты:
- Check Image. Утилита, служащая для проверки целостности файлов-образов, созданных при помощи AOMEI Backupper.
- Create Bootable Media. Создание загрузочного диска восстановления системы (в качестве носителя данных можно выбрать оптический диск или USB-накопитель). Программа работает не только с системами Windows, но и Linux.
- Создание виртуального диска для просмотра (монтирования) файлов-образов при помощи файловых менеджеров (включая «Проводник Windows»).
- Merge Images. Утилита служит для слияния двух и более файлов-образов в один файл-образ.
- И другие.
Также в программе присутствует множество настроек для имеющихся функций, создаваемых образов и т.д.
Дополнительная информация об AOMEI Backupper
Программа AOMEI Backupper работает во всех версиях Windows, начиная с XP. Также поддерживаются все редакции ОС Windows Server 2003, 2008, 2012 и Home. Программа работает в 32 и 64 разрядных системах.
Доступная для скачивания версия программы — бесплатная. В ней отсутствуют некоторые функции платных редакций приложения. Интерфейс программы не поддерживает русского языка, русификатор для AOMEI Backupper нужно искать отдельно.