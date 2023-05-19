SoftSalad СОФТСАЛАТ
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AOMEI Backupper

AOMEI Backupper

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

3,0 (5)
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Актуальная версия 8.5.0
Скачать 191 MB
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История изменений

Версия 8.5.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 8.4.0

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Оценки программы

3,0

5 оценок Оценок пока нет

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