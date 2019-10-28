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EaseUS Todo Backup

EaseUS Todo Backup

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

1,9 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2023
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История изменений

Версия 2023

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Оценки программы

1,9

8 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о EaseUS Todo Backup

2 отзыва

сергей

ограниченный функционал не соответствует описанию

Борис

Одна ложь, даже фото меню старые