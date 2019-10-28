EaseUS Todo Backup — программный комплекс для создания резервных копий данных, клонирования разделов жестких дисков и накопителей целиком, миграции операционных систем с HDD на SSD, создания загрузочных носителей и выполнения ряда других операций.

Программа EaseUS Todo Backup предназначена для работы в операционных системах Windows (от XP до 10) разрядностью 32 и 64 бит. Русский язык не поддерживается.

Как пользоваться EaseUS Todo Backup?

Создание резервных копий дисков/разделов, файлов и папок. Это одна из основных функций EaseUS Todo Backup. Программа позволяет создавать резервные копии выбранных пользователем каталогов и файлов, разделов дисков или накопителей целиком с сохранением данных в PBD-архив. Имеется возможность настройки операции резервирования данных по расписанию либо событию (например, при каждом включении/выключении компьютера).

Для этого и любого другого режима резервирования общими являются следующие особенности работы программы EaseUS Todo Backup:

Возможность установки степени сжатия данных, помещаемых в PBD-архив (без сжатия, обычная, средняя либо высокая степень).

Возможность разбивки PBD-архива на одинаковые фрагменты размером от 50 Мб.

Установка пароля на создаваемый PBD-архив для защиты данных от взлома.

Отправка уведомлений на почту об успешности/провале резервирования (используется встроенный почтовый клиент).

Выполнение различных команд (например, запуск программы) при старте/окончании процедуры копирования.

Возможность выгрузки второй копии PBD-архива на FTP-сервер.

Создание списка исключений файлов/каталогов из копирования и другие.

Кроме того, для каждого из режимов копирования в отдельности можно выбрать метод резервирования — полное, инкрементное и дифференциальное копирование, а также настроить стратегию хранения резервных копий (к примеру, можно установить срок хранения копий или задать количество копий, которые не будут удаляться при последующих копированиях данных).

Резервное копирование (состояния) системы. Функция позволяет создавать и в последующем восстанавливать из PBD-файла системный диск, на который установлена действующая операционная система Windows. Как и в предыдущем случае, резервирование может осуществляться по расписанию или событию, согласно выбранному методу и стратегии хранения копий.

Резервное копирование данных Outlook. Создание копий пользовательских данных почтового клиента Outlook в программе EaseUS Todo Backup выведено в отдельную функцию. Сделано это специально, чтобы пользователь мог резервировать почтовые сообщения и вложения в них отдельно от всех прочих данных.

Клонирование разделов/дисков. Функция позволяет перенести точную копию раздела диска или диска целиком (со всеми разделами) на другой раздел или диск. При этом сохраняются все данные, файловая система и другие параметры копируемого раздела/диска. Опционально пользователь может задействовать функцию оптимизации копии под твердотельный SSD-накопитель, если тот выбран в качестве пункта назначения сохранения клона.

Клонирование/миграция системы. Функция ничем не отличается от предыдущей за исключением того, что операция выполняется над системным разделом/диском (впрочем, функция позволяет клонировать целиком весь накопитель со всеми разделами, включая системный).

Клонированный подобным образом системный раздел автоматически становится загрузочным, т.е. скопированная на другой жесткий диск система может быть запущена на любом компьютере. Как и в предыдущем случае, в качестве опции можно задействовать оптимизацию клона под работу на твердотельном накопителе.

Функции EaseUS Todo Backup

Из дополнительных функций программы EaseUS Todo Backup отметим:

Возможность создания загрузочного WinPE-диска восстановления (LiveCD/DVD/USB) системы на основе образа Windows или Linux. В качестве исходных данных пользователь может выбрать собственный ISO-образ системы либо скачать его прямо в программе. Для загрузочных систем WinPE доступна опция добавления драйверов. Создаваемый образ может быть сохранен на жестком диске как ISO-файл либо записан на флешку или оптический диск (при этом носитель автоматически становится загрузочным).

Стирание раздела/диска. При помощи данной функции осуществляется полное удаление всех данных на выбранном разделе или диске в несколько проходов. По завершению операции данные невозможно восстановить (применительно и к SSD и USB-накопителям).

Создание и запуск загрузочной версии программы EaseUS Todo Backup (размещается на созданном в приложении диске восстановления с Windows/Linux, после чего запускается вместо интерфейса ОС).

Монтирование ISO-образов и другие.

Полная версия EaseUS Todo Backup

Существует три версии программы EaseUS Todo Backup — Free, Home, Workstation, Server, Advanced Server и Technician. Версии, начиная от Server, являются профессиональными и рассчитаны на использование системными администраторами. В бесплатной Free-версии доступен функционал создания резервных копий, клонирования разделов/дисков, переноса системы, создания загрузочного диска восстановления Windows/Linux и все дополнительные функции.