Macrium Reflect — программа для резервного копирования и создания образов дисков и разделов винчестера, клонирования операционных систем и подготовки загрузочных устройств с установщиком ОС.

Приложение работает в Windows версии XP (пакет обновлений SP3), Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Поддержка русского языка отсутствует.

Как пользоваться Macrium Reflect?

Программа Macrium Reflect имеет достаточно широкий функционал по работе с жесткими дисками и другими носителями информации, с созданными на них разделами, их образами и резервными копиями, установочными файлами операционных систем и т.д. Функционал приложения имеет следующий вид:

Создание Live-CD/DVD с операционной системой Windows, запущенной в данный момент на компьютере. Т.е. если пользователю необходимо создать загрузочную версию текущей ОС Windows с последующим размещением на диске или флешке, программа Macrium Reflect придет на помощь.

Создание резервных копий целых дисков, разделов или указанных каталогов. Программа способна создавать все три существующих резервных копий — полные, дифференциальные и инкрементные (к ним же относятся и обратно-инкрементные копии с автоматической консолидацией).

Восстановление поврежденных систем Windows на любых носителях.

Клонирование дисков и/или отдельных разделов. Функция полезна при необходимости переноса на новые жесткие диски всех данных, файловых систем, созданных разделов, настроек.

Создание и запуск виртуальных машин Microsoft Hyper-V с возможностью последующего запуска в них операционных систем и любых загрузочных образов.

Шифрование дисков, разделов и отдельных данных для защиты данных от утечки.

Перенос операционной системы Windows или загрузочных разделов целиком с одного типа носителя на другой. Наиболее часто эта функция задействует при необходимости миграции ОС с жесткого диска на твердотельные накопители (SSD) и в обратном направлении.

Защита резервных копий от программ-вымогателей и предотвращение хранимых данных от несанкционированного изменения.

Создание защищенного сетевого доступа к резервным копиям на компьютере, где эти копии хранятся. Данное решение позволяет отрывать доступ к резервным копиям из любой точки планеты.

И многое другое.

Версии программы Macrium Reflect

Существуют несколько платных и одно бесплатная версия программы Macrium Reflect. Свободно распространяемая бесплатная версия ПО имеет некоторые функциональные ограничения, однако позволяет без каких-либо проблем создавать резервные копии, Live-CD/DVD-диски, восстанавливать работоспособность незагружающихся систем, настраивать расписание копирования и даже запускать виртуальную машину Microsoft Hyper-V.

При установке программа запрашивает ввод регистрационных данных. Регистрацию можно выполнить на официальном сайте или из программы (бесплатно).