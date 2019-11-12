SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Macrium Reflect

Macrium Reflect

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

4,3 (3)
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Актуальная версия 8
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История изменений

Версия 8

Полезные статьи

Программы для переноса и клонирования системы на SSD-диск
Программы для переноса и клонирования системы на SSD-диск

Оценки программы

4,3

3 оценки Оценок пока нет

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