MiniTool ShadowMaker — функциональная программа для работы с резервным копированием. Позволяет создавать бэкапы разделов жесткого диска и восстанавливать данные из них. Работает на Windows 7 и выше (32 и 64 бит), другие ОС не поддерживаются. Язык интерфейса — английский.
Утилита имеет все необходимые для работы с бэкапами опции, такие как создание и развертывание резервных копий, клонирование разделов жесткого диска, а также работа с WinPE (в платной версии). Базовая версия программы бесплатна, однако существует платная PRO версия с расширенным функционалом.
Возможности MiniTool ShadowMaker
Основной функционал MiniTool ShadowMaker позволяет:
- Создавать резервные копии разделов жесткого диска.
- Распаковывать созданные бэкапы и восстанавливать данные из них на другой раздел.
- Клонировать разделы.
- Просматривать логи, полученные в процессе работы для выявления и устранения ошибок.
Базовый функционал утилиты бесплатен, однако некоторые возможности доступны только в версии PRO. Среди них:
- Клонирование системного раздела.
- Подробная настройка резервного копирования.
- Работа с дополнительными встроенными утилитами (PXE, Media Builder и другие).
Основное отличие версии PRO от бесплатной проявляется в функционале, связанном с WinPE. Платная редакция позволяет создавать и развертывать резервные копии, клонировать и синхронизировать диски в собственном WinPE от MiniTool, оптимизированном под ShadowMaker. Это удобно в тех случаях, когда доступа к установленной системе нет. Однако в большинстве случаев функционала базовой Free версии программы достаточно.
Интерфейс
Окно программы разделено на несколько разделов:
- Home. Краткие сведения о компьютере, недавно созданных резервных копиях, запланированных бэкапах и доступных образах восстановления.
- Backup. Быстрый запуск процесса создания резервной копии.
- Sync. Параметры синхронизации выполненных бекапов.
- Restore. Функционал для восстановления.
- Manage. Настройки резервных копий.
- Logs. Список логов, которые записываются во время выполнения операций. Они помогают выявить причины ошибок в случае их возникновения.
- Tools. Доступ к дополнительным утилитам, встроенным в программу.
Кроме основных функций в программе присутствуют дополнительные возможности и некоторые встроенные утилиты. Например, Media Builder для создания накопителя с WinPE или Disk Clone для клонирования разделов. Большинство из них доступны только в редакции PRO.