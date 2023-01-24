MiniTool ShadowMaker — функциональная программа для работы с резервным копированием. Позволяет создавать бэкапы разделов жесткого диска и восстанавливать данные из них. Работает на Windows 7 и выше (32 и 64 бит), другие ОС не поддерживаются. Язык интерфейса — английский.

Утилита имеет все необходимые для работы с бэкапами опции, такие как создание и развертывание резервных копий, клонирование разделов жесткого диска, а также работа с WinPE (в платной версии). Базовая версия программы бесплатна, однако существует платная PRO версия с расширенным функционалом.

Возможности MiniTool ShadowMaker

Основной функционал MiniTool ShadowMaker позволяет:

Создавать резервные копии разделов жесткого диска.

Распаковывать созданные бэкапы и восстанавливать данные из них на другой раздел.

Клонировать разделы.

Просматривать логи, полученные в процессе работы для выявления и устранения ошибок.

Базовый функционал утилиты бесплатен, однако некоторые возможности доступны только в версии PRO. Среди них:

Клонирование системного раздела.

Подробная настройка резервного копирования.

Работа с дополнительными встроенными утилитами (PXE, Media Builder и другие).

Основное отличие версии PRO от бесплатной проявляется в функционале, связанном с WinPE. Платная редакция позволяет создавать и развертывать резервные копии, клонировать и синхронизировать диски в собственном WinPE от MiniTool, оптимизированном под ShadowMaker. Это удобно в тех случаях, когда доступа к установленной системе нет. Однако в большинстве случаев функционала базовой Free версии программы достаточно.

Интерфейс

Окно программы разделено на несколько разделов:

Home. Краткие сведения о компьютере, недавно созданных резервных копиях, запланированных бэкапах и доступных образах восстановления.

Backup. Быстрый запуск процесса создания резервной копии.

Sync. Параметры синхронизации выполненных бекапов.

Restore. Функционал для восстановления.

Manage. Настройки резервных копий.

Logs. Список логов, которые записываются во время выполнения операций. Они помогают выявить причины ошибок в случае их возникновения.

Tools. Доступ к дополнительным утилитам, встроенным в программу.

Кроме основных функций в программе присутствуют дополнительные возможности и некоторые встроенные утилиты. Например, Media Builder для создания накопителя с WinPE или Disk Clone для клонирования разделов. Большинство из них доступны только в редакции PRO.