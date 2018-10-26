Acronis True Image — профессиональный программный комплекс, предназначенный для резервного копирования любых объемов данных, их хранения в удаленном облачном хранилище и их восстановления из ранее созданной резервной копии. По каждой из этих трех функций программа предоставляет широкий набор инструментов, призванный облегчить решение поставленных задач и максимально обезопасить данные на любом из этапов их обработки.

Создание резервных копий

При помощи программы Acronis True Image можно выбрать один из двух методов копирования информации:

Клонирование дисков. Данная операция предполагает перенос всех данных с одного диска на другой (идентичного или большего объема). Клонирование рекомендуется использовать при необходимости миграции (переноса) данных. Т.к. в процессе этой операции диск копируется полностью (вместе с системными данными), возможен перенос операционной системы, которую потом можно будет запустить на другом компьютере и/или с диска, куда выполнялась миграция данных. Создание образа диска или отдельных файлов/каталогов. Данная операция предполагает копирование данных в сжатый файл-образ (Acronis True Image поддерживает множество форматов образов). В результате выполнения процедуры создается файл-образ, который может быть размещен на любом съемном носителе или в облачном хранилище для дальнейшего использования при восстановлении данных.

По каждой из этих операций Acronis True Image доступно множество настроек, выставляющихся пользователем в зависимости от целей клонирования или создания образов.

Хранение данных

Клонируемые или заносимые в файл-образ данные могут храниться локально или удаленно на серверах Acronis (услуга платная). В любом случае приложение предлагает пользователю возможность шифрования данных с использованием алгоритма AES-256, что позволит защитить резервные копии от повреждения или чтения третьими лицами и/или вирусными программами.

При хранении в облаке система Acronis True Image может обеспечить доступ к копиям из любой точки планеты, где имеется доступ в интернет. Удаленно можно не только просматривать резервные копии, но и использовать их для восстановления.

Восстановление данных

При восстановлении информации из ранее созданных копий пользователю предлагается несколько вариантов выполнения данной операции:

Полное или частичное восстановление из файла-образа или диска-клона.

Возможность автоматического создания загрузочных/системных дисков из резервных копий (в программу Acronis True Image входит соответствующий модуль).

При восстановлении системы программа может перенести ее копию на компьютер с отличной (от той, что имела места при создании копии) конфигурацией таким образом, что ее можно будет запустить без каких-либо сложностей.

Возможность восстановления данных на любые другие устройства и платформы, поддерживающие запуск Acronis True Image.

И другие возможности.

Совместимость с Windows, ограничения пробной версии

Последняя версия Acronis True Image предназначена для работы в ОС Windows 7 и выше. Поддерживаются системы x86 и x64.

Acronis True Image является коммерческим программным продуктом. Бесплатная версия программы может эксплуатироваться в течение 30 дней с ограничением по объему создаваемых резервных копий (не более 1 Тб).