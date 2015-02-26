SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Acronis True Image

В данном списке представлены программы для замены Acronis True Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acronis True Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
FlashBoot
FlashBoot

Версия 3.4b

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Macrium Reflect
Macrium Reflect

Версия 8

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Paragon Migrate OS to SSD
Paragon Migrate OS to SSD

Версия 5.0

Программа для переноса Windows на SSD-накопитель

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Norton Ghost

Версия 15.0

Программа для резервного копирования данных

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