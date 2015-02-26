В данном списке представлены программы для замены Acronis True Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acronis True Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Acronis True Image.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acronis True Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Acronis True Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acronis True Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 2.0.3.9
Программа для создания загрузочных флешек
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 1.91
Программа для создания образов с USB-накопителей
Версия 3.4b
Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 8
Программа для резервного копирования дисков, данных, системы
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов
Версия 6.3.0
Программа для создания резервных копий данных
Версия 5.0
Программа для переноса Windows на SSD-накопитель
Версия 2.0
Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители
Версия 15.0
Программа для резервного копирования данных