Norton Ghost – специальная программа для восстановления информации с жестких дисков и создания резервных копий данных. С помощью софта можно быстро и качественно выполнять восстановления и перенастройку системы, а также переносить данные с жесткого диска на другие носители.

Программа работает с жесткими дисками устройств, компактными дисками CD, DVD и Blu-ray, внешними USB-устройствами и удаленными хранилищами информации.

Norton Ghost предлагает полезную опцию создания архивных документов в автоматическом режиме. Все данные, помещенные в архив, будут сохранены на аварийном диске в случае непредвиденных сбоев операционной системы.