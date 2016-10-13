SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Q-Dir

В данном списке представлены программы для замены Q-Dir. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Q-Dir, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Total Commander
Total Commander

Версия 11.58

Самый популярный файловый менеджер

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
FAR Manager
FAR Manager

Версия 3.0.6699

Файловый менеджер

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Unreal Commander
Unreal Commander

Версия 2.3.57.140

Файловый менеджер для Windows с классическим двухпанельным интерфейсом

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Double Commander
Double Commander

Версия 0.8.4

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FreeCommander
FreeCommander

Версия 2018.770.32

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Frigate
Frigate

Версия 3.36.0.9

Файловый менеджер для организации и управления файлами и папками

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
File Viewer
File Viewer

Версия 9.5

Файловый менеджер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)