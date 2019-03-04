Unreal Commander — двухпанельный файловый менеджер со множеством удобных функций. Программа является бесплатной для использования, но для работы некоторых функций от пользователя потребуется пройти несложную процедуру идентификации приложения в системе (инструкцию можно найти во встроенной справке).

Файловый менеджер Unreal Commander предназначен для работы в операционных системах Windows XP или выше (поддерживаются архитектуры x86 и x64), интерфейс имеет качественный полный перевод на русский язык.

Программа Unreal Commander

Основная функция Unreal Commander — просмотр содержимого жестких дисков и любых внешних накопителей с возможностью открытия и управления файлами (копирование, переименование, перемещение и т.д.). Пользовательский интерфейс приложения включает в себя различные функциональные элементы, значительно упрощающие процесс менеджмента над файлами и каталогами:

Классический двухпанельный интерфейс с поддержкой перетаскивания файлов/каталогов из одной панели в другую при помощи мыши.

Возможность создания неограниченного количества вкладок в каждой из панелей для быстрого перехода между каталогами.

Наличие кнопок быстрого перехода между разделами дисков/носителей, сетевыми элементами или любыми другими добавленными пользователем объектами.

Функция альтернативного просмотра/открытия выбранных файлов при помощи встроенных средств.

Быстрый переход в пользовательские и системные каталоги, список которых может быть отредактирован, и другие элементы.

Unreal Commander поддерживает горячие клавиши, при помощи которых можно управлять различными функциями программами.

Функции Unreal Commander

Обзор и управление файлами и каталогами — основная, но далеко не единственная функция Unreal Commander. Пользователей программы ожидает и ряд других полезных функциональных возможностей, включая:

Соединение с FTP-сервером с возможностью управления всем содержимым, включая копирование и перемещение данных с/на сервер.

Мощный инструмент поиска файлов по различным критериям: дата создания/редактирования, размер, атрибуты, наименование с возможностью использования регулярных выражений, содержимое (доступно множество опций поиска по содержимому) и т.д.

Встроенный инструмент архивации, позволяющий запаковывать данные в форматы ZIP, 7-Zip, TAR, GZ, BZ2, CAB и WIM. Также поддерживается подключение внешних архиваторов. Если один из таких установлен на компьютере и известен программе, Unreal Commander автоматически обнаружит его и будет использовать для архивации.

Возможность синхронизации каталогов, открытых в правой и левой панели в любой из вкладок.

Мощный инструмент группового переименования файлов, позволяющий использовать маски для имен и расширений файлов, автоматически добавлять в названия последовательные числа, заменять символы в названиях файлов и многое другое.

Встроенный менеджер загрузок файлов с возможностью добавления ссылок из буфера обмена.

Встроенный инструмент резервного копирования данных, позволяющий создавать задания для создания и/или удаления резервных копий по расписанию.

Многим пользователям также придется по душе возможность выбора темы оформления интерфейса — их достаточно большое количество на любой вкус.

Расширение функционала

Программа Unreal Commander поддерживает установку дополнительных плагинов, которые доступны для скачивания с официального сайта разработчика. Приложение позволяет импортировать 3 типа плагинов:

WLX-плагины, обеспечивающие программу инструментами для открытия файлов различных типов (изображения, документы, базы данных, мультимедиа и т.д.). Архиваторные WCX-плагины, обеспечивающие возможностью работы с различными архивами. Контекстные WDX-плагины для расширения функционала менеджмента над файлами и каталогами.

Использование плагинов позволяет превратить Unreal Commander в более мощный инструмент, чем простой файловый менеджер.