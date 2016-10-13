File Viewer поможет найти, просмотреть, напечатать, упорядочить и обменять файлы через интернет при помощи компонентов почты.
Возможности File Viewer
- поиск схожих по типу файлов или групп файлов, печать и рассылка через интернет
- поиск видео, музыки, текстовых файлов, документов и системных файлов через LAN или интернет
- работа с изображениями следующих типов: JPG, JPG2000, GIF, несжатые файлы TIF, TIFF, BMP, ICO, CUR, PCX, DCX, PCD, FPX, WMF, EMF, FAX, RAW, XPB, XPM, IFF, PBM, CUT, PSD, PNG, TGA, EPS, RAS, WPG, PCT, PCX, CLP, XWD, FLC, ANI, SGI, XBM
- работа с текстовыми файлами: Text, DOC (Word), HTM, HTML, SHTML, SHTM, ASP, PNP, PDF, RTF, WRI, SYS, BAT, BAK, LST, INI, DOS, WPS, DBF (DBase, FoxPro), DB, MDB (Access) и XLS (Excel 2000); возможен просмотр в многооконном режиме
- расширенный поиск текстовых документов по фразам, буквам и числам
- изменение цвета и размера изображений, добавление фигур и текста к изображению, возможность вырезать и вставить часть одного изображения в другое
- поиск и просмотр файлов с расширением WAV, MID, RMI, WMA, WMV, AVI, MPG, MPEG, MP4, FLV, MOV, MP3, ASF, AIFF, MP2 и M1V благодаря встроенным компонентам Microsoft Media Player
- составление плэй-листов для музыки и видео
- обработка изображений при помощи инструментов Контраст, Яркость, Ротация, Изменить размер
- действия с файлами: сохранить как, переименовать, удалить, переместить, копировать, утсановить права
- печать документов, открытых при помощи File Viewer
- печать и сохранение в виде текстового документа списка всех находящихся на компьютере или диске файлов
- отправка и получение zip-архивов файлов, найденных при помощи File Viewer, по почте (если это отдельная программа, например, Outlook Express)
- организация любого количества файлов в группах, которые вы создаете, и определение в вашей собственной базе данных файла, удобный просмотр и поиск среди часто используемых файлов
- систематизация файлов по локальной сети для более легкого их поиска; достаточно кликнуть по файлу в базе и можно открыть его для просмотра, печати или отправки
- создание базы файлов вашего компьютера или локальной сети. Сортировка и просмотр файлов по имени, описанию, поисковым запросам
- автоматическая группировка файлов по содержанию: изображения, музыка, видео, документы
- просмотр изображений и мультимедиа контента в интернете, сохранение URL ссылки
- возможность копировать, перемещать, удалять и архиировать сразу нексолько файлов из нескольких папок
- установка собственных цетовых схем для Windows
- мануал по установке и горячим клавишам для более удобного использования программы
- поиск и разархивирование zip файлов
- поддержка Access 2000 / XP, Excel 2000 / XP, Adobe PDF
- добавление файлов в zip архив для удобной пересылки по почте или записи на диск
- поддержка FTP клиента