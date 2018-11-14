Q-Dir — простой и удобный файловый менеджер от Nenad Hrg, который позиционируется как замена стандартному Windows Explorer. Одна из особенностей программы — четырехпанельный интерфейс: в главном окне утилиты отображается четыре рабочие области.

Пользователи могут быстро получить доступ к часто используемым папкам. Это возможно благодаря функции «Quick-Link’s». Есть полная поддержка технологии Drag&Drop — можно переносить файлы и папки из одного рабочего окна в другое без выполнения дополнительных действий.

Программа Q-Dir работает с буфером обмена, есть совместимость со следующими типами папок: FTP, ZIP, системные, ярлыки. Есть встроенный инструмент для просмотра изображений. Доступен инструмент «лупа», который используется для быстрого поиска файлов.

Разные типы файлов, которые отображаются в проводнике, можно выделить цветом или фильтровать. Поддерживается функция экспорта в CSV, HTML, XLS, TXT. Есть специальный режим предварительного просмотра файлов.

Утилита поддерживает многооконный режим работы: пользователи могут запустить несколько копий Q-Dir одновременно. Есть возможность детальной настройки интерфейса: изменение параметров отображения разделов, настройка цветов и т.д.

Пользоваться программой можно абсолютно бесплатно — установка не требуется (это portable-версия). Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой Q-Dir?

После запуска утилиты Q-Dir откроется главное окно с четырехпанельным интерфейсом: четыре рабочих окна, каждое из которых — отдельный проводник файлов. Пользователи могут быстро перенести файлы из одного раздела (или папки) в другой. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Откройте папку или раздел (в одном из четырех рабочих окон), где находится файл, который нужно перенести. Теперь откройте папку назначения — уже в другом рабочем окне. Перенесите папку или файл из первого окна во второе. Копирование будет выполнено автоматически, так как Q-Dir поддерживает технологию Drag&Drop.

В нижней части каждого окна расположена панель инструментов с дополнительными функциями.

С помощью этой панели инструментов, пользователи могут выполнить следующие действия:

Выполнить (аналог инструмента, который открывается сочетанием клавиш Win+R). Откроется небольшое окно, в котором можно открыть редактор реестра (Regedit) или блокнот, редактировать файлы в формате ini, запустить менеджер задач (Task manager), открыть калькулятор или командную строку (cmd). В подразделе WinXP расположены функции, которые актуальный для операционной системы Windows XP.

При необходимости, пользователи могут вручную добавить новые команды или функции в этот раздел. Для этого следует нажать кнопку «Добавить».

Следующая полезная функция на панели инструментов — отправить почтой. Этот инструмент позволяет отправить файл по электронной почте: например, текстовый документ или фотографию. Отправка будет выполняться через почтовый клиент, который есть на операционной системе Windows (обычно это Outlook). Удалить. Инструмент с иконкой красного крестика позволяет удалять файлы и папки через проводник. Следующие три инструмента позволяют вырезать, копировать или вставить файл (из одной папки в другую). Фильтр или подсветка. Этот инструмент позволяет подсвечивать и фильтровать файлы в рабочем окне. Для выделения и фильтрации нужно использовать маски (*.bmp, *.dll). Меню быстрого запуска. Здесь находится раздел «Quick-Links», который позволяет быстро получать доступ к часто используемым папкам.

После того, как вы откроете любой раздел через проводник, в левом нижнем углу появится строка поиска. Укажите название документа, фотографии или другого файла для быстрого поиска среди большого количество разделов.

Еще один способ, который позволяет быстро получить доступ к любому разделу или папке — создание закладок. Откройте меню «Закладки» — оно находится в верхней части интерфейса главного окна. Нажмите кнопку «Добавить в закладку». Не забудьте перед этим открыть нужный раздел или папку в одном из четырех проводников файлов. Закладку можно сохранить в любой папке на компьютере.

Если оказалось, что четырех рабочих окон вам недостаточно, то создайте дубликат главного окна. Для этого откройте раздел меню «Файл» и выберите опцию «Дублировать окно» — она находится первой в списке. Откроется второе активное окно и теперь, вместо четырех проводников файлов, у вас будет восемь рабочих окон.

При этом, в программе Q-Dir можно создать копию только одной вкладки из проводника файлов. Чтобы выполнить это действие, откройте нужный раздел или папку. Далее перейдите в раздел меню «Правка» и нажмите «Дублировать вкладку». Альтернативный вариант выполнения данной операции: использование сочетания клавиш Ctrl+K.