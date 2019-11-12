SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Total Commander

Total Commander

Самый популярный файловый менеджер

4,5 (4)
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Актуальная версия 11.58
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История изменений

Версия 11.58

  • Версия изменена с 11.57a на 11.58 из-за проблем с распознаванием версии в WinGet
  • В инструменте множественного переименования добавлен шаблон [X+]: он вставляет текст из буфера обмена или пустую строку, если текста нет
  • В настройке панели кнопок добавлена поддержка отрицательных номеров иконок как идентификаторов ресурсов
  • Исправлена команда cm_FocusLeft

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Оценки программы

4,5

4 оценки Оценок пока нет

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