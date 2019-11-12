Популярный менеджер файлов Total Commander (ранее он назывался Windows Commander) поможет организовать работу со всеми папками и файлами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10.

Файловый менеджер удобен тем, что благодаря ему вы можете выполнять стандартные действия (создавать, удалять, переименовывать, редактировать, искать) над папками гораздо быстрее.

Программа также работает с форматами архивов zip и rar. Со всеми заархивированными файлами можно совершать те же действия, что и с папками.

Возможности Total Commander:

быстрый поиск всех необходимых файлов на вашем ПК;

две панели с отображением файлов и папок для большего удобства;

стандартные действия над папками;

работа с архивами;

просмотр дерева файлов;

поддержка горячих клавиш (hotkeys), например, F3 - полный экран.

встроенный ftp-клиент;

формирование списка наиболее часто открываемых папок.

Для Total Commander доступно большое количество плагинов, которые расширяют функционал программы, а горячие клавиши сделают работу с ней еще проще. Также у программы Total Commander для Windows есть много бесплатных аналогов (альтернатив, похожих программ). Скачать лицензионный Total Commander (последнюю версию) можно на официальном сайте разработчика и на SoftSalad.ru.