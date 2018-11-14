Double Commander — двухпанельный файловый менеджер, который распространяется разработчиком свободно и переведен на русский язык.

Главное преимущество программы заключается в том, что она практически полностью повторяет функционал платного аналога Total Commander. Double Commander работает на Windows и других операционных системах, включая Linux, Mac OS X и FreeBSD.

Файловый менеджер Double Commander

Приложение относится к классу двухпанельных файловых менеджеров. Это позволяет программе отображать сразу две панели, облегчая тем самым процесс взаимодействия с файлами и папками.

Double Commander имеет хорошо отлаженную поисковую систему. Поиск файла осуществляется по названию, типу расширения, дате и другим критериям. При этом алгоритм поиска может осуществлять нахождение файла даже внутри архива.

Поддерживается сочетание горячих клавиш, установка дополнительных плагинов и модулей. Присутствует возможность установки плагинов WCX, WDX и WLX, предназначенных для Total Commander.

Если двух панелей станет недостаточно для комфортной работы, то в приложении можно с легкостью открывать вкладки и быстро перемещаться между ними.

Отличным дополнением является возможность создания текстовых файлов или их редактирования. Синтаксис при этом подсвечивается. Также в самой программе доступен просмотр изображений.

Приложение поддерживает кодировку Unicode. Можно проводить различные действия с архивами: просматривать, изменять, извлекать с них файлы. Double Commander по умолчанию работает с форматами ZIP, TAR GZ, TGZ, LZMA, BZ2, RPM, CPIO, DEB, RAR.

Другие функции Double Commander

Double Commander имеет и другие возможности. Среди них:

умение переименовывать файлы группами;

отображение информации о файлах по индивидуальным настройкам;

настройка панели инструментов, позволяющая задавать команды или запускать приложения;

протоколирование всех операций с файлами.

Также Double Commander способен выполнять каждую операцию в фоновом режиме.