FreeCommander — классический двухпанельный файловый менеджер, в основную задачу которого входит открытие и просмотр содержимого жестких дисков и подключенных к ПК накопителей данных.
Программа FreeCommander обладает широкими функциональными возможностями, не только обеспечивающими пользователя инструментами для быстрого доступа к хранящимся файлам, но и для их организации, поиска, синхронизации, управления и т.д.
Функции FreeCommander
Функциональные возможности файлового менеджера FreeCommander можно условно разбить на такие категории как просмотр, управление и вспомогательный инструментарий для работы с данными.
Функции просмотра содержимого дисков
Программа FreeCommander предоставляет следующий набор инструментов для просмотра содержимого:
- Быстрый переход между локальными дисками (томами) из основной панели доступа к ним.
- Возможность тонкой настройки панели доступа к дискам.
- Разнообразные варианты отображения содержимого диска и каталогов: списки, таблицы, миниатюры различного размера и другие.
- Отображение основной информации о файле в строке состояния и/или всплывающей подсказке.
- Сортировка файлов по имени, атрибутам, размеру и прочим параметрам.
- Возможность создания вкладок с содержимым каталогов.
- Быстрый доступ к различным системным каталогам, элементам рабочего стола, меню «Пуск» и «Панели управления Windows».
- Создание списка «Избранное» для быстрого перехода к нужным каталогам, открытия файлов и запуска программ.
- Возможность предпросмотра изображений, содержимого текстовых файлов, а также шестнадцатеричного и двоичного кода выбранных элементов.
- И другие возожности.
Функции управления данными
В эту категорию относятся следующие инструменты FreeCommander:
- Стандартные операции над файлами и папками — копирование, удаление, переименование (в т.ч. пакетное), перемещение.
- Открытие файлов при помощи ассоциированных с ними программ, а также запуск любых приложений, в т.ч. и с ярлыков.
- Отображение контекстного меню «Windows» над всеми отображаемыми файлами и папками.
- Сравнение и синхронизация двух каталогов по различным параметрам.
- Изменение (в т.ч. пакетное) атрибутов, времени и прочих параметров файлов и папок.
- Широкий функционал поиска файлов и каталогов (включая поддержку масок и регулярных выражений).
- Генерация и проверка контрольных сумм MD
- И множество других возможностей.
Особенности и дополнительный инструментарий
Файловый менеджер FreeCommander имеет множество особенностей и вспомогательных инструментов, обеспечивающих еще большее удобство работы с программой. Сюда относятся:
- Гибкий настраиваемый интерфейс: возможность добавления/удаления/перемещения элементов управления, выбор расположения двух панелей просмотра вертикально/горизонтально, смена темы и цветового оформления, и множество других настроек.
- Возможность отображения общедоступных элементов в локальной сети (подключение сетевых дисков).
- Подключение к FTP-серверу с предоставлением всех инструментов просмотра и управления содержимого.
- Поддержка Drag&Drop (включая возможность открытия файлов путем их размещения поверх значка той или иной программы).
- Возможность просмотра содержимого различных архивов при помощи подключаемых внешних плагинов.
- Управление при помощи горячих клавиш.
- Интегрированная DOS-консоль (командная строка Windows) и другие.
Немаловажная особенность — полная поддержка программой (кроме справочных материалов) русского языка.
Версии FreeCommander
Программа FreeCommander распространяется в двух вариантах — 32 и 64 бит. 64-битная версия приложения является платной (становится доступной для скачивания в качестве бонуса при внесении пожертвования от 5 евро). Тем не менее, 32-разрядное приложение может запускаться без каких-либо ограничений в 64-битных системах Windows в режиме совместимости.
Все доступные версии FreeCommander работают в ОС Windows XP и выше. Также доступна устанавливаемая и портативная версия программы (в архиве для скачивания на данной странице помещены обе версии).