FreeCommander — классический двухпанельный файловый менеджер, в основную задачу которого входит открытие и просмотр содержимого жестких дисков и подключенных к ПК накопителей данных.

Программа FreeCommander обладает широкими функциональными возможностями, не только обеспечивающими пользователя инструментами для быстрого доступа к хранящимся файлам, но и для их организации, поиска, синхронизации, управления и т.д.

Функции FreeCommander

Функциональные возможности файлового менеджера FreeCommander можно условно разбить на такие категории как просмотр, управление и вспомогательный инструментарий для работы с данными.

Функции просмотра содержимого дисков

Программа FreeCommander предоставляет следующий набор инструментов для просмотра содержимого:

Быстрый переход между локальными дисками (томами) из основной панели доступа к ним.

Возможность тонкой настройки панели доступа к дискам.

Разнообразные варианты отображения содержимого диска и каталогов: списки, таблицы, миниатюры различного размера и другие.

Отображение основной информации о файле в строке состояния и/или всплывающей подсказке.

Сортировка файлов по имени, атрибутам, размеру и прочим параметрам.

Возможность создания вкладок с содержимым каталогов.

Быстрый доступ к различным системным каталогам, элементам рабочего стола, меню «Пуск» и «Панели управления Windows».

Создание списка «Избранное» для быстрого перехода к нужным каталогам, открытия файлов и запуска программ.

Возможность предпросмотра изображений, содержимого текстовых файлов, а также шестнадцатеричного и двоичного кода выбранных элементов.

И другие возожности.

Функции управления данными

В эту категорию относятся следующие инструменты FreeCommander:

Стандартные операции над файлами и папками — копирование, удаление, переименование (в т.ч. пакетное), перемещение.

Открытие файлов при помощи ассоциированных с ними программ, а также запуск любых приложений, в т.ч. и с ярлыков.

Отображение контекстного меню «Windows» над всеми отображаемыми файлами и папками.

Сравнение и синхронизация двух каталогов по различным параметрам.

Изменение (в т.ч. пакетное) атрибутов, времени и прочих параметров файлов и папок.

Широкий функционал поиска файлов и каталогов (включая поддержку масок и регулярных выражений).

Генерация и проверка контрольных сумм MD

И множество других возможностей.

Особенности и дополнительный инструментарий

Файловый менеджер FreeCommander имеет множество особенностей и вспомогательных инструментов, обеспечивающих еще большее удобство работы с программой. Сюда относятся:

Гибкий настраиваемый интерфейс: возможность добавления/удаления/перемещения элементов управления, выбор расположения двух панелей просмотра вертикально/горизонтально, смена темы и цветового оформления, и множество других настроек.

Возможность отображения общедоступных элементов в локальной сети (подключение сетевых дисков).

Подключение к FTP-серверу с предоставлением всех инструментов просмотра и управления содержимого.

Поддержка Drag&Drop (включая возможность открытия файлов путем их размещения поверх значка той или иной программы).

Возможность просмотра содержимого различных архивов при помощи подключаемых внешних плагинов.

Управление при помощи горячих клавиш.

Интегрированная DOS-консоль (командная строка Windows) и другие.

Немаловажная особенность — полная поддержка программой (кроме справочных материалов) русского языка.

Версии FreeCommander

Программа FreeCommander распространяется в двух вариантах — 32 и 64 бит. 64-битная версия приложения является платной (становится доступной для скачивания в качестве бонуса при внесении пожертвования от 5 евро). Тем не менее, 32-разрядное приложение может запускаться без каких-либо ограничений в 64-битных системах Windows в режиме совместимости.

Все доступные версии FreeCommander работают в ОС Windows XP и выше. Также доступна устанавливаемая и портативная версия программы (в архиве для скачивания на данной странице помещены обе версии).