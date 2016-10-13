Frigate — файловый менеджер с классическим двухпанельным интерфейсом. Является аналогом знаменитой программы Total Commander , но со своими уникальными особенностями.

Возможности Frigate

Файловый менеджер Frigate характеризуется следующими особенностями:

Гибкий настраиваемый интерфейс, возможность задания горячих клавиш для выполнения различных задач.

Возможность просмотра архивов, FTP-хранилищ и сетевых дисков. При этом данные объекты просматриваются как обычные папки.

Автоматическое открытие файлов при помощи связанных с ними установленных программ.

Возможность установки плагинов для расширения функционала Frigate. Также поддерживаются любые плагины, первоначально созданные под Total Commander.

Удобная навигация по дискам и вложенным каталогам: возможность создания списка закладок и добавление папок и файлов в «Избранное» для быстрого доступа к ним, просмотр истории переходов по папкам операций с файлами и другие.

Встроенные инструменты просмотра изображений, видео, документов, двоичных и других типов данных различных форматов.

Интегрированный инструмент по преобразованию графических файлов из одного формата в другой.

Встроенный редактор Hex, Excel, DBF, Access, RTF и TXT.

Просмотр сжатых файлов в различных форматах, включая ZIP, RAR, LHA, ARJ, ACE, JAR, HA и множества других.

Просмотр локальных HTML-файлов.

Встроенный веб-интерфейс на основе Internet Explorer позволяет открывать любые веб-сайты прямо в окне программы с возможностью просмотра видео, прослушивания музыки и выполнения любых других операций.

Мощный встроенный поисковый движок, позволяющий обнаруживать папки и файлы на жестких дисках и внешних носителях по различным задаваемым пользователем параметрам.

Возможность тонкой настройки визуального оформления интерфейса и другие.

Наличие хорошо продуманного многопоточного алгоритма обработки данных позволяет производить операции по копированию, перемещению, поиску, извлечению, загрузке, сжатию и т.д. над любым количеством файлов одновременно.

Встроенный модуль сравнения и синхронизации данных в разных каталогах/дисках.

И другие возможности.

Интерфейс файлового менеджера полностью переведен на русский язык.

Версии программы Frigate

Доступны две редакции программы Frigate — платная и бесплатная. В бесплатной версии отсутствуют некоторые функции — синхронизация папок, подключение к SFTP/FTPS-серверам (обычные FTP-хранилища открываются и в бесплатной версии), открытие/распаковка некоторых типов архивов и некоторые другие. Файловый менеджер Frigate работает в 32-х и 64-битных системах Windows версии XP и выше.