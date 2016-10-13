SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Frigate

Frigate

Файловый менеджер для организации и управления файлами и папками

3,2 (5)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.36.0.9
Скачать 11 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.36.0.9

Оценки программы

3,2

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Frigate