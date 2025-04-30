Zoom — программа для видеоконференций, которую также можно использовать в качестве мессенджера. Приложение подходит для операционных систем Windows 7 и выше (32 и 64 бит), имеет полностью русифицированный интерфейс.

Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Доступная для бесплатного использования версия имеет ограничения по части проведения групповых сеансов видеоконференцсвязи (не более 100 участников и не более 40 минут беспрерывного сеанса). Но как мессенджер (т.е. при совершении видеозвонков между двумя пользователями) Zoom не имеет никаких ограничений.

Мы ежедневно следим за обновлениями Zoom. Последняя версия Zoom на русском языке всегда доступна на нашем сайте.

Зачем нужна программа Zoom?

Все пользователям Zoom (независимо от того, была ли оформлена подписка) доступны следующие возможности:

Создание собственных аудио- и видеоконференций с возможностью настройки правил для их участников (например, предоставление доступа к чату), демонстрации экрана своего компьютера целиком или только выбранного окна любого приложения, записи конференций в файл на локальном компьютере и др.

Создание общедоступных и приватных чатов и каналов с возможность отправки и приема файлов от каждого отдельного участника.

Возможность планировки сеансов видеоконференцсвязи в "Google Календаре", Outlook и других облачных календарях.

Возможность добавления контактов из различных облачных сервисов

Подключение к видеоконференциям, созданным другими пользователями Zoom. При этом пользователь может участвовать в конференциях просто как зритель/слушатель (т.е. для участия не обязательно иметь микрофон и камеру).

Возможность трансляции экрана компьютера любому другому пользователю системы Zoom. При этом последнему не обязательно использовать десктопную (Windows) версию Zoom, чтобы просматривать экран удаленно. Просмотр возможен и с мобильных устройств, на которых установлена соответствующая версия приложения.

На момент написания обзора минимальная стоимость подписки на сервис Zoom составляла 14,99$ в месяц. Базовая подписка позволяет не только увеличить продолжительность сеансов групповой связи до 24 часов, но и открывает доступ к облачным функциям сервиса (например, запись конференций облако), расширенным функциям управления участниками и т.д.

Почему в Zoom компьютере нет звука?

Звук в ПК-версии Zoom может отсутствовать по различным причинам. Если звук работает на компьютере, то сразу можно отмести все причины неполадок, связанные с системными настройками, драйверами аудиокарты либо самим устройством воспроизведения звука.

Если же звук отсутствует только в Зум, возможно, в настройках программы просто выключена функция автоматического включения звука при входе в конференцию. Незарегистрированные в системе Zoom пользователи могут открыть настройки звука только при подключении к конференциям. Дальнейшие шаги:

Об отсутствии звука будет сигнализировать кнопка с изображением наушников в правом нижнем углу. Кликните по этой кнопке и в открывшемся окне установите галочку напротив элемента "Автоматически входить в аудиоконференцию с компьютера…". Теперь нажмите на кнопку "Войти с использованием звука на компьютере". Проблема должна быть устранена.

Если же вы зарегистрированы в Зум, включить данную функцию можно заранее (до входа в конференции):

Кликните по кнопке с изображением шестеренки в правом верхнем углу. Отроется окно настроек. В левой его части откройте вкладку "Звук". Установите галочку напротив элемента "Автоматически входить в аудиоконференцию с использованием звука компьютера". Теперь при входе в любую Zoom-конференцию звук будет включаться по умолчанию.

Еще одна частая причина отсутствия звука в Zoom — некорректные настройки/установки параметров аудио в самой программе:

Откройте настройки звука Zoom по вышеописанному методу для зарегистрированных пользователей. Убедитесь, что ползунок "Громкость" не находится в крайнем левом положении. При необходимости сдвиньте его вправо до упора (возможно, звук работает, просто он очень тихий). Напротив элемента "Динамик" нажмите на кнопку "Проверить". Должен прозвучать тестовый сигнал, при этом шкала напротив "Выходной уровень" должна кратковременно сдвигаться вправо. Если при клике по кнопке "Проверить" звука не слышно, раскройте выпадающее меню напротив этой кнопки. Выберите из списка название того устройства, которое отвечает за воспроизведение звука на компьютере. Если вы не знаете его названия, перебирайте все варианты по очереди. После каждого выбора устройства нажимайте кнопку "Проверить". Как только вы услышите звук, можно будет закрыть окно настроек и пользоваться программой дальше.

Все прочие неполадки со звуком могут являться следствием неисправности динамиков, соединительных проводов, повреждением/некорректными настройками драйверов и др. Во всех этих случаях звук будет отсутствовать не только в Zoom, но и на компьютере в целом.

Что делать, если в Zoom нет звука на телефоне?

Отсутствие звука в мобильных версиях Zoom (в данном случае мы рассматриваем Android) может связано с отключенной опцией автоматического включения звука при входе в конференцию либо с отсутствием у приложения прав на выполнение записи аудио. Чтобы исправить это:

Коснитесь в левом нижнем углу кнопки с изображением динамиков/наушников. В открывшемся окне выберите "Вызов с использованием звука через Интернет". Если это не помогло, вам необходимо дать разрешение приложению на запись звука. Сообщение от Android "Разрешить приложению Android записывать аудио" обычно появляется при запуске Zoom либо при попытке присоединиться к конференции. Все, что требуется сделать — коснуться кнопки "Разрешить" в этом сообщении. Также можно установить галочку напротив элемента "Больше не спрашивать" — в этом случае Zoom навсегда получит нужные права. Если этого сообщения нет, значит, ранее вы запретили Зум записывать аудио. Чтобы дать приложению эти права, перейдите в настройки вашего телефона, и найдите в них раздел "Разрешения" (может называться по-разному в зависимости от модели смартфона). В разделе "Разрешения" перейдите в подраздел "Разрешения приложений", затем — "Микрофон". Найдите в списке значок Zoom и установите напротив него переключатель в положение "Включено".

Чтобы каждый раз не нажимать кнопку "Вызов с использованием звука через Интернет" перед входом в конференцию:

Войдите в настройки приложения Zoom (кнопка с изображением шестеренки). Перейдите в раздел "Конференции", затем в подраздел "Автоматическое подключение к аудио конференции". Установите галочку напротив элемента "Использовать интернет".

Как рисовать в Zoom?

Пользователям Zoom доступна "Whiteboard Zoom" или "Белая доска Зум" — интерактивная цифровая доска, на которой, в т.ч. можно рисовать. Для ее запуска, находясь в режиме конференции, сначала нужно активировать функцию "Демонстрацию экрана". В приложении отобразятся несколько вариантов демонстрации экрана компьютера, в числе которых присутствует "Доска сообщений" (это и есть "Белая доска").

После запуска "Доски сообщений" в верхней части экрана вы увидите различные инструменты. Кликните по кнопке "Рисовать". Теперь вы можете выбрать один из нескольких инструментов для рисования — линии, стрелки, геометрические фигуры и т.д.

По умолчанию функцией "Whiteboard Zoom" можно пользоваться совместно с другими участниками конференции, т.е. на виртуальной доске могут рисовать/писать/чертить все. Если требуется, чтобы "Белая доска" работала только в режиме трансляции, т.е. на ней могли рисовать только вы, а остальные — лишь наблюдать, выберите на панели управления конференцией элемент "Еще", затем выберите "Отключить комментарии участников".

При включении белой доски в Zoom выдаёт ошибку — что делать?

При попытке запуска функции "Демонстрации экрана" или "Доски сообщений" (она же — "Белая доска Зум" или "Whiteboard Zoom") пользователи Zoom могут столкнуться с ошибкой следующего содержания: "Не удалось остановить демонстрацию экрана Zoom, код ошибки 0". Подобная ошибка обычно возникает в трех случаях:

Пропуск или некорректное обновление программы в автоматическом режиме. Повреждение файлов Zoom. Ошибочное блокирование антивирусом и/или фаерволом (брандмауэром) тех или иных сетевых функций Zoom.

Наиболее эффективное решение первых двух проблем — обновление вручную или полная переустановка клиента:

Кликните по иконке своего профиля (аватарке) в правом верхнем углу программы, затем запустите функцию "Проверить наличие обновлений". Если таковые присутствуют, Zoom сам предложит обновиться до последней версии. Останется кликнуть по кнопке "Обновить" в открывшемся окне и дождаться окончания процесса. Для обновления программы вручную перейдите на официальную страницу загрузки клиента: https://zoom.us/support/download. Загрузка должна начаться автоматически. Если этого не произошло, кликните по ссылке "повторите загрузку". Скачав установщик, запустите его и следуйте инструкциям. Для переустановки Zoom нужно сначала удалить установленный клиент. Перейдите в "Панель управления", а оттуда — "Установка и удаление программ". Найдите в списке значок "Zoom", кликните по нему и выберите "Удалить". Далее скачайте установщик Зум по приведенной выше ссылке и выполните установку.

Если причиной неполадок с "Доской сообщений" является антивирус, вам нужно добавить клиент Zoom в список исключений вашей антивирусной программы. Как именно это сделать, можно узнать из инструкции к установленному у вас антивирусу на его официальном сайте. Если же Зум блокируется штатным антивирусом Windows 10 "Защитник", для добавления программы в список исключений проделайте следующее:

Откройте меню "Пуск" и перейдите в "Параметры" (значок с изображением шестеренки). Далее перейдите в "Обновление и безопасность", затем откройте вкладку "Безопасность Windows" и выберите в правой части окна "Защита от вирусов и угроз". В разделе "Параметры защиты от вирусов и угроз" кликните по элементу "Управление настройками". В блоке настроек "Исключения" перейдите в "Добавление или удаление исключений". Нажмите кнопку "Добавить исключение", затем — "Папка". Укажите папку, в которую установлен клиент Zoom (можно определить, кликнув правой кнопкой по ярлыку Zoom на рабочем столе и выбрав "Расположение файла").

Как войти в конференцию в Zoom?

Для входа в конференцию Zoom из десктопной версии (для Windows) программы без регистрации в системе Зум выполните следующее:

Установите и запустите клиент Zoom. Нажмите на кнопку "Войти в конференцию". В поле "Укажите идентификатор конференции" впишите ID конференции, полученный ранее от ее организатора. В поле "Введите ваше имя" впишите свое имя или придуманный ник-нейм. Нажмите "Войти". В следующем окне нужно ввести пароль от конференции, также полученный от ее организатора. Введите его и нажмите "Войти в конференцию".

Если вы зарегистрированный в системе Zoom пользователь:

После запуска программы нажмите кнопку "Войти в". Введите свои данные для аутентификации в системе и выполните вход. На начальном экране Zoom после входа в систему выберите "Войти". Введите ID-конференции, полученное от организатора. Поле "Имя" можно оставить, как есть либо вписать в него другое имя. В следующем окне введите пароль от конференции и кликните по кнопке "Войти в конференцию".

Как включить звук в Zoom конференции?

Инструкция по включению звука в конференциях Zoom для незарегистрированных пользователей:

Об отсутствии звука будет сигнализировать кнопка с изображением наушников в правом нижнем углу. После входа в конференцию кликните по кнопке с изображением динамиков/наушников. В открывшемся окне установите галочку напротив элемента "Автоматически входить в аудиоконференцию с компьютера…". Теперь нажмите на кнопку "Войти с использованием звука на компьютере".

Инструкция по включению звука в Zoom для зарегистрированных пользователей:

После авторизации в программе кликните по кнопке с изображением шестеренки в правом верхнем углу. Отроется окно настроек. В левой его части откройте вкладку "Звук". Установите галочку напротив элемента "Автоматически входить в аудиоконференцию с использованием звука компьютера".

Как записать конференцию в Zoom?

Запись конференций осуществляется по нажатию кнопки "Запись", которая отображается на панели управления конференцией. Записанное видео по умолчанию сохраняется в папку "Документы" системного локального диска.

Однако следует иметь в виду, что для записи может потребоваться специальное разрешение от организатора/администратора конференции, в которой вы учувствуете. Если такого разрешения нет, при клике по кнопке "Запись" вы увидите сообщение: "Запросите разрешение на запись у организатора конференции".

Вы можете лично связаться с организатором с просьбой о предоставлении разрешения на запись, что не всегда возможно или целесообразно, либо использовать Вы можете лично связаться с организатором с просьбой о предоставлении разрешения на запись, что не всегда возможно или целесообразно, либо использовать сторонние программы для записи экрана .

Для приглашения пользователей в конференцию Zoom из программы для Windows:

Создайте учетную запись в системе Zoom, затем авторизуйтесь в программе, используя данные для аутентификации. Начните свою или подключитесь к конференции Zoom. Если вы организатор, кликните на панели управления конференцией по кнопке "Управление участниками". Если вы простой участник, кликните там же по кнопке "Участники". В открывшейся панели участников нажмите кнопку "Пригласить". Во вкладке "Пригласить по электронной почте" вы можете отправить приглашение по почте, используя установленный на вашем ПК почтовый клиент (вариант "Электронная почта по умолчанию") либо почтовые сервисы Gmail или Yahoo Mail. В последнем случае Zoom сгенерирует письмо, затем попросит авторизоваться в почтовом сервисе и отправит письма выбранным пользователям на их электронные адреса. Во вкладке "Контакты" в конференцию можно пригласить любых пользователей, добавленных в ваш список контактов. Можно пригласить одного или нескольких пользователей одновременно (отметьте контакты галочками, затем нажмите "Пригласить") В нижней части окна панели участников можно кликнуть по кнопке "Копировать URL" или "Копировать приглашение". Скопированную ссылку/приглашение можно отправить по почте или через любой мессенджер. Теперь получатель сможет перейти по ссылке и стать участником конференции.

Как добавить в контакты человека с конференции?

Для добавления участника текущей конференции Zoom в свой список контактов необходимо узнать его электронный адрес (при этом требуется, чтобы и вы были зарегистрированы в системе). После этого:

Нажмите кнопку "Контакты" в программе Zoom. Кликните по значку с изображением "+", затем выберите "Добавить контакт". В отобразившееся окно впишите/скопируйте ранее полученный адрес электронной почты участника конференции. Нажмите на кнопку "Добавить контакт".

Теперь останется дождаться, пока добавленный участник одобрит ваш запрос. До тех пор он будет находится в списке "Внешние контакты".

Вы можно отправить свой Email участникам конференции, чтобы он/они добавили вас в свой список контактов. Как только олн/они сделаю это (все, что описано выше), вам в Zoom придет запрос от пользователя. Дальнейшие действия: