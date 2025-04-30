SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Zoom

Zoom

Программа для видеоконференций через интернет

2,8 (26)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.1
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История изменений

Версия 7.2.1

  • Исправлены небольшие ошибки в Zoom Workplace для Windows.
  • Внесены улучшения безопасности.

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Оценки программы

2,8

26 оценок Оценок пока нет

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