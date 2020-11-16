Отзывы о Яндекс.Телемост 36 отзывов

Элина 1 год назад До телемоста я проводила занятия только очно, у себя дома. В один день я заболела и вот тогда я впервые попробовала онлайн-формат. Выбрала телемост, потому что наслышана о нем и давно пользовалась другими сервисами яндекса. После этого случая я решила попробовать вести занятия онлайн на постоянной основе. Мне кажется,что онлайн-формат даже эффективнее очного. Ученики могут делать пометки, записывать урок, а потом пересматривать сложные моменты. За свой небольшой опыт работы тут, я бы рекомендовала эту платформу. Ответить

Марина 1 год назад У меня каждый вечер усталость от длительного нахождения перед экраном ввиду своей профессии, с моим то посаженым зрением, хорошо хоть сервис нормальный. Работаю через телемост уже год, здесь крупные кнопки и элементы управления, есть возможность увеличения элементов интерфейса и чёткая контрастность между фоном и текстом. Работала раньше через скайп, но заблаговременно перешла на телемост. Думала что поищу для себя что-то другое, но по итогу привыкла и сейчас проблем с сервисом нет. Ответить

Макс 1 год назад Программа Яндекс.Телемост подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

не работает на Windows 7/ Ответить

Макс 1 год назад Программа Яндекс.Телемост подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Есть версии для смартфонов на Android и iOS. Интерфейс на русском языке.

при запуске инсталлера выдаёт ошибку - требует 10ку или 11.

Зачем обманываете? Ответить

Юрий 1 год назад Телемостом пользуюсь довольно долгое время, мне удобно проводить рабочие созвоны через этот сервис. Качество звонков хорошее, как картинка так и воспроизведение звука. Продолжительность встречи по времени не ограничена, все участники подключаются в один клик, по ссылке. На данный момент вся моя команда привыкла и удобнее площадки для себя не знаем. Ответить

Лена 1 год назад Ежедневно созваниваюсь с начальницей через телемост, мне этот сервис нравится. Я использую мобильную версию, так как всегда нахожусь в пути. Мобайл версия так же удобна - как и веб, весь функционал доступен, звук хорош и качество изображения тоже. Конечно все в одном твоем яндекс ID. Такая большая система сервисов. Ответить

Катя 1 год назад Никогда не воспринимала всерьез яндекс 360. А сейчас сервис телемост полностью заменяет мне скайп. Удобно что он работает с любого устройства, через яндекс ID и в отличии от скайпа здесь нет ограничения по времени трансляции. Возможностей больше, функционал шире Ответить

Стас 1 год назад Ну телемост конечно мой любимый сервис яндекса. Возможно потому что большую часть времени я работаю с его помощью. Мне нравится, что я легко беру материал с диска и использую его в трансляции. После все этого ребята мои обсуждают в мессенджере материалы и важные аспекты темы. И конечно же конференция вмещает в себя большое количество зрителей. Спасибо отдельное за неограниченное время трансляций! Ответить

Лиза 1 год назад Пришла в организацию где все работает на яндекс 360. Там узнала про телемост от яндекса. Сейчас я уже не парюсь по поводу ухода в скайпа, так как у телемоста функционал масштабнее, пару раз провела созвон, все понравилось. Конечно приятнее пользоваться нашими продуктами, зная что они не уйдут с рынка и что у меня не возникнет проблем с оплатой тарифов. Ответить

Виталий 1 год назад Наверное самое большое отличие телемоста от скайпа это что нет ограничения по времени. Поэтому я вообще не плакал когда скайп ушел. Я постепенно изучал функцйионал сервисов яндекса, быстро и окончательно перешел на него. Вообще мне кажется так спокойнее, когда платформы наши, отечественные. Ответить

Оля 1 год назад Пользовалась несколько раз телемостом для звонков семье, но работала через скайп. Скоро такой возможности не будет, поэтому обучаюсь на телемосте. Большой плюс что тут есть бесплатная версия. Самое то для новичков и тех кто хочет протестить площадку. Тут функций больше и интерфейс современнее. Думаю что я не буду грустить без скайпа. Ответить

Ирина 1 год назад Ну что сказать, уходит скайп и скатертью дорога! Я протестила телемост и думаю что буду теперь на нем базироваться. После скайпа мне тут все не привычно, но хочу заметить, что все просто в использовании. Первое время я не заплатила ни рубля, изучала возможности платформы, потом уже купила тариф. Работать тут можно, думаю даже побольше функций будет чем в скайпе. Ответить

elena 1 год назад Почему для Win 7 нет??????????????????????? :((((((((((((((( Ответить

Нина 1 год назад Теперь не нужно постоянно переподключать команду во время брифа, это мне нравится. Я уже скоро будет месяц как пользуюсь телемостом, это быстрый и простой способ связываться с командой дистанционнно. В отличии от скайпа тут больше функционала и нет ограничений по времени. Если хочется опробовать площадку - то вообще не обязательно платить. Лояльный и простой яндекс, я довольна Ответить

Марина 1 год назад Телемост яндекса - грубо говоря групповые видео-созвоны, где нет ограничений по времени, то есть не нужно переподключаться во время конференции. Один из часто используемых сервисов яндекса. Раз в неделю в 11 и 15 часов проходят курсы. Знаю уже весь телемост как свои пять пальцев. Легкие панели задач, настройки и управление инструментами. Ответить

Елена 1 год назад Встречи в телемосте можно создавать прям через календарь, за заходя в сам телемост, а еще можно не переживать что кто то из участников не получит оповещение. После создания встречи, приглашение рассылается по почте всем приглашенным. Еще большой плюс, как я считаю, гостям не обязательно иметь регистрацию или аккаунт в яндексе. Присутствовать на встрече может любой желающий, достаточно просто перейти по ссылке. Ответить

Юрий 1 год назад Оказалось очень удобным проводить онлайн совещания и с клиентами через сервис яндекса - телемост. Для меня эта площадка открылась по новому. Все такое четкое, быстрое и продуманное. Качество высокое, скорость быстрая, ограничений в сторону пользователей от площадки по-минимуму. Просто мечта, а не сервис! Ответить

Валерий 1 год назад У меня нет во владении большой корпорации и 2000 сотрудников в штате, но я все равно использую в своем небольшом деле платформу яндекс 360. Потому что в любом случае это позволяет расти, меняется мышление, лучше понимаешь как и что работает, выстраиваешь новые стратегии ведения бизнеса. Телемост от яндекса прекрасное пространство для ведения утренних планерок, освещения насущных тем и целей на день, а вечером подведение итогов и разбор полетов. Мы не используем телемост по максимуму, не проводим конференций и даже презентациями пользуемся изредка. Тем не менее это не мало важный сервис в моей работе. Ответить

Олег 1 год назад Если по существу, то я доволен сервисом. Все нужды закрывает и дает чуточку больше возможностей для предпринимателей или людей которые ведут свое дело и имеют команду сотрудников. В телемосте можно собрать до 1000 человек одновременно. Демонстрация в 4К , это нам рекламируют банеры в интернете, но опробовав на собственном опыте хотелось бы согласиться, что качество на хорошем уровне. И не только цветности, картинки и скорости воспроизведения, так же и звук был очень хорош (без отставаний и зависаний). Всю эту красоту мы получили вместе с подпиской на яндекс 360, а если быть точнее, этот сервис входил в один из нескольких которые есть на платформе. Будем пользоваться и становиться лучше! Ответить

Ника 1 год назад Я уже полгода веду онлайн обучения. Когда мне только предстоял выбор площадки, через который я буду все это дело транслировать, на выбор было три сервиса. Я выбрала телемост, оформила подписку и сейчас могу с уверенностью сказать что это достойный сервис. Мне нравится простота его использования. Просто не только для меня, как админа в этой системе, но и для участников которые присутствуют на уроках. Им не обязательно иметь аккаунт, им приходит приглашение на почту и все что остается, это только нажать на ссылку. Управление участниками с моей стороны тоже простое, при этом функционал у яндекс телемоста как я считаю, достаточно наполненный. В итоге у меня этот сервис окупается во много-много раз и при этом я довольствуюсь моральным удовлетворением, от всех удобств этого сервиса. Ответить

Светлана 1 год назад Я преподаю английский онлайн и у меня простая ИП-шка. Провожу уроки через яндекс-телемост и для меня это абсолютно бесплатно. Просто за то что у меня есть аккаунт яндекса. Это круто, потому что сервис очень наполненный. Правда присоедениться ко мне могут не более 40 человек, но мне столько еще ниразу не было нужно. Классный инструмент для работы и в моем случае единственный :) Ответить

Герман 1 год назад Видео-встречи через телемост три раза в неделю для нас это привычное и комфортное пространство для общения, презентации новых проектов и их обсуждения. Система администрирования продуманная, управлять не так сложно. Телемост может вместить в себя огромнейшее количество спикеров и зрителей. Я считаю сейчас это лучший сервис комуникации между партнерами и сотрудниками компании. Ответить

Pasha 1 год назад Если нужен быстрый и большой по количеству сотрудников созвон, то в телемосте для этого есть все возможности. От создания встречи до сохранения всех ее материалов, за все отвечает сервис. Мы перешли на это средство связи пару месяцев назад. Разница ощутимая, тут все более современно, технологично и масштабно по функционалу. Сервисы яндекса как всегда на высоте :) Ответить

Елена 1 год назад Демонстрация экрана в 4К получает от меня твердую 5+! Потому что это в отсутствии шикарного интернета, все участники звонка были удивлены как четко было видно все мелкие детали моего дизайн проекта. Я вообще рада что для работы выбрала именно телемост. Он конечно окупает на 1000% все вложенные средства и дает очень много качественного функционала. Ответить

Кристина 1 год назад Есть виртуальные фончики, можно менять их, но наверное только у вас какой то неформальный созвон. Чаще всего у нас планерки на которых мы находимся узким кругом, можем даже где то подурачиться и развести балаган в чате прям в самом телемосте. Хороший сервис, узнала о нем только на новом рабочем месте, раньше не пользовалась им никогда. Ответить

Romaska 2 года назад Раз в неделю у нас проходят трансляции через телемост. Тут же и опросы и голосования и презентации. Прикольно что в одном сервисе от яндекса объединено так много инструментов. Все нужные, пользуемся практически всеми. Ну и конечно главная причина по которой мы перешли на телемост - это неограниченное время проведение трансляции. Такое есть не везде. Ответить

Инна 2 года назад Очень удобно что в телемосте на встречу можно пригласить много участников без действующей регистрации! Раньше на другом сервере у нас с этим часто возникали проблемы, приходилось много времени и действий произвонить чтобы подготовить участников к конференции. А тут все очень просто, еще и в пару кликов. Ответить

Маргарита 2 года назад Отличное качество связи, не пожалела ни на минуту что начала использовать сервисы яндекса и в частности телемост для связи с сотрудниками, а так же для проведения ежемесячных мероприятий. Вмещается большое количество приглашенных, все получают визитку-приглашение. Выглядит цивильно, а для организатора, самое главное, удобно! Ответить

Герман 2 года назад Полезная штука в работе. После перехода на удаленку почти все встречи проходят в телемосте. Быстро, просто и удобно. Много времени на подключение не тратишь, получил приглашение на почту от организатора, перешел и ты уже на встрече. Хороший звук и четкая картинка которая не отстает от видео, в телемосте всегда хорошее качество видео-трансляции. Созвон может быть и 3 и 4 часа, перерывов на переподключение делать не нужно. Ответить

Степан 2 года назад Спасибо яндексу за создане телемоста! Удобнее и круче сервиса я еще не использовал. Наконез то нет ограничений по времени, видео не заканчивается через час, можешь вести встречу не ограничеваясь во времени. Сделали намного проще подключение. Один клик по ссылке и ты подключен. Очень продумано сделали и при этом все работает без перебойно! Ответить

Дмитрий 2 года назад Для масштабных сходок отделов телемост прям хорош. Там нет запар по количеству участников, если не ошибаюсь, то вообще до 40 могут быть одновременно. Времени навалом, хоть сутки проводи презу, ничего не слетало ниразу. Работает самое главное что без перебоев, это не может не радовать. Никаких переподключений, ограничений по времени и подвисаний трансляции. Ответить

Милана 2 года назад Мне сложно говорить, я яндекс 360 для бизнеса в работе использую уже очень давно, но вот альтернатив телемосту сейчас для себя не вижу. Возможно конечно привыкла к интерфейсу и функционалу, но по мне так это сейчас топ платформа. По сути обычные онлайн видеоконференции, только больше. Усовершенствованнее, без ограничений по времени и количеству участников. Ответить

Анастасия 2 года назад Решила оставить обратную связь о использовании Яндекс Телемоста в работе, осталась очень довольна сервисом! Жаль что не открыла его для себя раньше, так как тут все намного удобнее, современнее и обновленнее! Буквально в пару кликов можно создать встречу, запланировать дату и время, а так же поделиться с будущими участниками ссылкой-напоминанием, на это уходит меньше минуты времени. Ссылка на трансляцию активна в течении 24 часов, а вот запись видео-встречи можно сохранить на компьютер, которая не ограничена по времени и предоставляется сервисом абсолютно бесплатно! Мой опыт в пользовании положительный и я очень рекоммендую сервис Яндекс Телемост! Ответить

Vika 2 года назад Оказывается не так и сложно общаться в Телемосте. У меня просто вечно на телефоне памяти не хватает и так было неудобно пользоваться зумом, я его часто удаляла, а тут вообще не обязательно иметь аккаунт или приложение, достаточно просто присоедениться. А еще комфортно, что все синхронизированно! После проведения встречи весь чат сохраняется в Мессенджере и файлы на Диске, это вообще незаменимая функция для меня и она экономит время. Ответить

Сергей 2 года назад Удобное планирование видеовстреч - из телемоста можно сразу перейти в календарь, указать там название, добавить участников и время. Всем участникам придет напоминалка (тоже можно установить за сколько времени), а в описании формируется ссылка на конференцию, по которой потом каждый будет заходить. Созваниваюсь много с кем таким образом, здоровская вещь. Ответить