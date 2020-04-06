Видеозвонки давно стали обыденностью для интернет-пользователей. Как и стало обыденностью то, что каждый год появляются все новые программы — мессенджеры, позволяющие совершать такие звонки. Рассмотрим самые популярные.

Zoom Программа Zoom считается профессиональным мессенджером, которым в основном пользуются корпоративные работники. Однако он доступен для всех без исключений и абсолютно бесплатно (хотя и с некоторыми ограничениями). Сильная сторона Zoom — видеоконференцсвязь. Бесплатная версия мессенджера (а точнее — базовая бесплатная подписка) позволяет принимать участие в видеочатах большому числу участников — вплоть до 100. Но, к сожалению, продолжительность видеоконференции не может превышать 40 минут. Количество участников можно расширить и до 1000, можно и убрать ограничения по продолжительности конфенерций, но все это не бесплатно. К счастью, для видеозвонков «1 на 1» никаких ограничений нет — общайтесь бесконечно. Также в Zoom предусмотрено большое число коллективных функций: совместное управление документами, возможность демонстрации рабочего стола компьютера всем собеседникам, массовые уведомления (удобно при планировании конференций), коллективные текстовые комментарии и многое другое.

Google Hangouts Корпорация Google, как обычно, пошла по альтернативному пути продвижения своего продукта. Вместо того чтобы создать отдельную устанавливающуюся на компьютер программу Hangouts, в Google решили разработать специальное расширение для браузеров, а также веб-версию своего мессенджера, которая запускается прямо из Gmail и некоторых других сервисов IT-гиганта. С одной стороны это удобно, особенно для тех пользователей, которые редко закрывают свой браузер. Но в то же время и не очень удобно, т.к. без запуска браузера не обойтись. Такой вот своеобразный парадокс. В остальном Google Hangouts полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам для видеосвязи, включая создание групповых видеочатов численностью до 10 человек и без каких-либо ограничений по продолжительности бесед. Кроме того, из Google Hangouts можно вести видеотрансляции (стримы) в свой канал на YouTube Одно из главных преимуществ Google Hangouts — возможность использования мессенджера на любых устройствах вообще без необходимости установки программы (хотя для смартфонов приложение все же существует). Ведь для пользования Google Hangouts нужен лишь браузер, но все же удобней пользоваться клиентом.

LINE LINE — еще одна программа, первоначально разработанная для мобильных устройств, а затем успешно портированная на компьютер. Имеет высокую популярность в США, Японии и Южной Корее. Мессенджер имеет простой пользовательский интерфейс, с его помощью можно выполнять бесплатные аудио и видеозвонки как «1 на 1», так и в групповом чате. Также в LINE имеются платные и бесплатные сетевые игры, в которые можно поиграть с собеседником прямо во время разговора. Контакты в LINE можно добавлять из различных социальных сетей. Вообще, сам мессенджер LINE похож, скорее, на клиент соцсети. Как минимум по той причине, что здесь можно подписываться на обновления друзей и различные информационные ресурсы, а затем просматривать все это в ленте. Естественно, выкладывать свои фотографии и видеозаписи для их оценки друзьями и подписчиками в LINE также возможно.

Imo Мессенджер Imo отлично знаком миллионам пользователям, проживающим на территории СНГ. Однако немногие из них в курсе, что Imo доступен в качестве самостоятельного клиента на компьютерах под управлением Windows. Как и в случае с мобильной версией, из десктопного Imo можно выполнять и аудио, и видеозвонки. Многими пользователями отмечается, что Imo зачастую работает лучше конкурирующих мессенджеров при низкой скорости доступа в интернет. В Imo предусмотрены и прочие функции, присущие современным мессенджерам, включая возможность выкладывания фотографий и видео. Здесь это называется «Историей пользователя». Уведомления об обновлениях приходят не в ленту, а личными сообщениями от того контакта, который выложил фотку или видео. Еще одно удобство сервиса Imo — возможность общаться с контактами через браузер (аналогично Google Hangouts). Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и войти в личный кабинет, где пользователя встретит веб-версия мессенджера.