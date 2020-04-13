Программы для видеоконференций и групповых звонков

Если раньше важные вопросы с коллегами обсуждали по телефону или во время переговоров в офисе, то сейчас можно проводить полноценные конференции в удаленном режиме — не нужно даже выходить из квартиры. Для этого потребуются специальные программы, которые используются для групповых звонков и видеоконференций.
ZOOM
Zoom — утилита для проведения видео- и аудиоконференций в режиме онлайн. Есть возможность демонстрации экрана рабочего стола для демонстрации презентаций или записи видеоинструкций.
Пользоваться программой можно бесплатно, но с ограничениями. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Цена за тарифный план «Профессиональный» (подходит для малых групп) — 15 долларов в месяц. Стоимость тарифа «Бизнес» (подходит для малых и средних предприятий) — 20 долларов в месяц. Утилита работает на операционной системе Windows 32-бит и 64-бит. Интерфейс переведен на русский язык.
Основные возможности программы.
- Новая конференция. Инструмент, который используется для создания конференций с коллегами, друзьями или клиентами. В этом случае пользователь, который создал конференцию считается ее организатором.
- Войти. Функция, которая нужна для того, чтобы подключиться к уже существующей конференции. Для этого следует указать идентификатор.
- Запланировать. Инструмент для планирования будущих конференций. Для этого нужно указать дату, время, тему и т.д.
- Демонстрация экрана. Функция для показа изображения с рабочего стола.
- Чат. Отдельный раздел для общения с коллегами в текстовом чате.
- Приложения. В этом разделе можно подключить дополнительные приложения, которые увеличат базовый функционал утилиты.
- Контакты. Раздел для управления контактами и каналами.
- Смена статуса. В настройках учетной записи можно изменить текущий статус, который отображается у других пользователей: доступно, нет на месте, не беспокоить.
MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams — утилитадля удаленной работы, которая стала полноценной заменой Skype for Business. С помощью программы можно проводить видеоконференции и групповые звонки. Есть возможность совместной работы над документами пакета приложений Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.
Софт бесплатный. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы Microsoft Teams:
- Команды. Для группового общения, пользователи могут создавать команды. Чтобы начать общение, необходимо добавить в команду людей. Например, одну команду можно создать для коллег по работе, а другую — для заказчиков или руководителей. Каналы могут быть доступны всем участникам (открытые) и только определенной группе команды (закрытые).
- Чат. Этот раздел используется для приватного общения: один на один с собеседником или в группе.
- Звонки. Здесь можно создать группу контактов, с которыми вы часто общаетесь. Есть инструмент, который позволяет добавить важные контакты в быстрый набор.
- Приложения. В этом разделе можно загрузить дополнительные приложения, который расширяют базовый функционал утилиты Microsoft Teams.
DISCORD
Discord — программа для общения с друзьями, родственниками и коллегами. Софт поддерживает несколько вариантов связи: голос, текст, видео. Можно создавать собственные сервера для проведения групповых звонков, например, для обсуждения важных задач. Можно подключиться к уже созданному серверу.
Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы Discord:
- Создание серверов. Чтобы совершить групповой звонок, необходимо создать новый сервер. После этого — пригласить в него друзей, родственников, коллег, которые будут принимать участие в разговоре. При создании сервера необходимо указать его название. Можно загрузить аватарку, минимальный размер которой составляет 128x128 пикселей.
- Путешествие по серверам. Чтобы совершить групповой звонок, не обязательно создавать собственный сервер. Можно подключиться к уже существующему. Для этого следует воспользоваться опцией «Путешествие по серверам». Выбрать сервер можно из списка или воспользоваться поиском по ключевым словам.
- Также, в программе есть опции для управления микрофоном и наушниками: первая позволяет отключить микрофон — собеседники не будут вас слышать, а вторая — отключить звук — вы не будете слышать собеседников в групповом звонке.
- Настройки голоса и видео. В программа можно настроить громкость микрофона. Также, доступна опция, которая автоматически определяет чувствительность микрофона, заглушает эхо. Есть параметры для веб-камеры: выбор видеокодека, включение или отключение аппаратного ускорение.
TRUECONF
TrueConf — программа, которая используется для групповых звонков. Отличный инструмент для корпоративного общения и удаленной работы с возможностью обмена текстовыми сообщениями. Поддерживается совместная работа над проектами.
Утилита Trueconf распространяется бесплатно. Чтобы расширить базовый функционал необходимо приобрести лицензию. Бесплатная версия предоставляет возможность проводить видеоконференции до 10 выступающих и участников. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы TrueConf:
- Управление конференцией. В этом разделе, пользователи могут создать новую конференцию. Выбрать тип: симметричная (3x3), видеоурок, ролевая. Также, необходимо указать название для конференции. Можно отключить запрос подтверждения на вход.
- Чат. В этом разделе находится история чатов. Можно создать новый чат — для этого следует выбрать собеседника из списка контактов.
- История звонков. В этом разделе находится вся история звонков. Есть встроенный инструмент для поиска по истории.
- Звонки на телефон. Через программу TrueConf можно звонить на мобильные и стационарные телефоны.
- Показ презентации. Во время видеоконференции, пользователи могут запустить демонстрацию презентации.
- Запись. Видеоконференцию можно записать, чтобы посмотреть ее позже.
- Планирование мероприятий. С помощью утилиты TrueConf можно запланировать предстоящую конференцию. Для этого нужно указать дату и время начала, дату и время окончания, указать контактные данные ведущего, а также ввести название для мероприятия.
TEAMTALK
TeamTalk — это удобная утилита, которая используется для проведения конференций. Общение с собеседниками выполняется в режиме реального времени: в формате аудио и видеоразговоров. Можно создавать собственные сервера.
Софт распространяется бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык. Утилита TeamTalk работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы:
- Соединение с сервером. Чтобы начать общение с друзьями, родственниками или коллегами, необходимо подключиться к серверу. Для этого необходимо указать IP-адрес хоста, имя пользователя, пароль, имя входа. Также, можно выбрать сервер из списка публичных каналов.
- Видео сессии. В разделе «Видео» пользователи могут создать активную видео сессию. Для этого нужно добавить пользователя в сетку. Добавив несколько человек, можно проводить конференцию.
- Демонстрация рабочего стола. Для совместной работы над одним проектом, пользователи могут показывать свои рабочие столы.
- Управление пользователями. Если вы создали свой сервер, то можете управлять списком участников: выключить звук, исключить, пригласить.