Программы для видеоконференций и групповых звонков

Если раньше важные вопросы с коллегами обсуждали по телефону или во время переговоров в офисе, то сейчас можно проводить полноценные конференции в удаленном режиме — не нужно даже выходить из квартиры. Для этого потребуются специальные программы, которые используются для групповых звонков и видеоконференций.

ZOOM Zoom — утилита для проведения видео- и аудиоконференций в режиме онлайн. Есть возможность демонстрации экрана рабочего стола для демонстрации презентаций или записи видеоинструкций. Пользоваться программой можно бесплатно, но с ограничениями. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Цена за тарифный план «Профессиональный» (подходит для малых групп) — 15 долларов в месяц. Стоимость тарифа «Бизнес» (подходит для малых и средних предприятий) — 20 долларов в месяц. Утилита работает на операционной системе Windows 32-бит и 64-бит. Интерфейс переведен на русский язык. Основные возможности программы. Новая конференция. Инструмент, который используется для создания конференций с коллегами, друзьями или клиентами. В этом случае пользователь, который создал конференцию считается ее организатором.

Войти. Функция, которая нужна для того, чтобы подключиться к уже существующей конференции. Для этого следует указать идентификатор.

Запланировать. Инструмент для планирования будущих конференций. Для этого нужно указать дату, время, тему и т.д.

Демонстрация экрана. Функция для показа изображения с рабочего стола.

Чат. Отдельный раздел для общения с коллегами в текстовом чате.

Приложения. В этом разделе можно подключить дополнительные приложения, которые увеличат базовый функционал утилиты.

Контакты. Раздел для управления контактами и каналами.

Смена статуса. В настройках учетной записи можно изменить текущий статус, который отображается у других пользователей: доступно, нет на месте, не беспокоить.

MICROSOFT TEAMS Microsoft Teams — утилитадля удаленной работы, которая стала полноценной заменой Skype for Business. С помощью программы можно проводить видеоконференции и групповые звонки. Есть возможность совместной работы над документами пакета приложений Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Софт бесплатный. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы Microsoft Teams: Команды. Для группового общения, пользователи могут создавать команды. Чтобы начать общение, необходимо добавить в команду людей. Например, одну команду можно создать для коллег по работе, а другую — для заказчиков или руководителей. Каналы могут быть доступны всем участникам (открытые) и только определенной группе команды (закрытые).

Чат. Этот раздел используется для приватного общения: один на один с собеседником или в группе.

Звонки. Здесь можно создать группу контактов, с которыми вы часто общаетесь. Есть инструмент, который позволяет добавить важные контакты в быстрый набор.

Приложения. В этом разделе можно загрузить дополнительные приложения, который расширяют базовый функционал утилиты Microsoft Teams.

DISCORD Discord — программа для общения с друзьями, родственниками и коллегами. Софт поддерживает несколько вариантов связи: голос, текст, видео. Можно создавать собственные сервера для проведения групповых звонков, например, для обсуждения важных задач. Можно подключиться к уже созданному серверу. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы Discord: Создание серверов. Чтобы совершить групповой звонок, необходимо создать новый сервер. После этого — пригласить в него друзей, родственников, коллег, которые будут принимать участие в разговоре. При создании сервера необходимо указать его название. Можно загрузить аватарку, минимальный размер которой составляет 128x128 пикселей.

Путешествие по серверам. Чтобы совершить групповой звонок, не обязательно создавать собственный сервер. Можно подключиться к уже существующему. Для этого следует воспользоваться опцией «Путешествие по серверам». Выбрать сервер можно из списка или воспользоваться поиском по ключевым словам.

Также, в программе есть опции для управления микрофоном и наушниками: первая позволяет отключить микрофон — собеседники не будут вас слышать, а вторая — отключить звук — вы не будете слышать собеседников в групповом звонке.

Настройки голоса и видео. В программа можно настроить громкость микрофона. Также, доступна опция, которая автоматически определяет чувствительность микрофона, заглушает эхо. Есть параметры для веб-камеры: выбор видеокодека, включение или отключение аппаратного ускорение.

TRUECONF TrueConf — программа, которая используется для групповых звонков. Отличный инструмент для корпоративного общения и удаленной работы с возможностью обмена текстовыми сообщениями. Поддерживается совместная работа над проектами. Утилита Trueconf распространяется бесплатно. Чтобы расширить базовый функционал необходимо приобрести лицензию. Бесплатная версия предоставляет возможность проводить видеоконференции до 10 выступающих и участников. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы TrueConf: Управление конференцией. В этом разделе, пользователи могут создать новую конференцию. Выбрать тип: симметричная (3x3), видеоурок, ролевая. Также, необходимо указать название для конференции. Можно отключить запрос подтверждения на вход.

Чат. В этом разделе находится история чатов. Можно создать новый чат — для этого следует выбрать собеседника из списка контактов.

История звонков. В этом разделе находится вся история звонков. Есть встроенный инструмент для поиска по истории.

Звонки на телефон. Через программу TrueConf можно звонить на мобильные и стационарные телефоны.

Показ презентации. Во время видеоконференции, пользователи могут запустить демонстрацию презентации.

Запись. Видеоконференцию можно записать, чтобы посмотреть ее позже.

Планирование мероприятий. С помощью утилиты TrueConf можно запланировать предстоящую конференцию. Для этого нужно указать дату и время начала, дату и время окончания, указать контактные данные ведущего, а также ввести название для мероприятия.