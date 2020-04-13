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Лучшие программы 09.04.2026 5 минут

Программы для видеоконференций и групповых звонков

Skype, Zoom, Microsoft Teams и другие программы для видеозвонков.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если раньше важные вопросы с коллегами обсуждали по телефону или во время переговоров в офисе, то сейчас можно проводить полноценные конференции в удаленном режиме — не нужно даже выходить из квартиры. Для этого потребуются специальные программы, которые используются для групповых звонков и видеоконференций.

ZOOM

Zoom — утилита для проведения видео- и аудиоконференций в режиме онлайн. Есть возможность демонстрации экрана рабочего стола для демонстрации презентаций или записи видеоинструкций.

Пользоваться программой можно бесплатно, но с ограничениями. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Цена за тарифный план «Профессиональный» (подходит для малых групп) — 15 долларов в месяц. Стоимость тарифа «Бизнес» (подходит для малых и средних предприятий) — 20 долларов в месяц. Утилита работает на операционной системе Windows 32-бит и 64-бит. Интерфейс переведен на русский язык.

Программа для видеоконференций ZOOM

Основные возможности программы.

  • Новая конференция. Инструмент, который используется для создания конференций с коллегами, друзьями или клиентами. В этом случае пользователь, который создал конференцию считается ее организатором.
  • Войти. Функция, которая нужна для того, чтобы подключиться к уже существующей конференции. Для этого следует указать идентификатор.
  • Запланировать. Инструмент для планирования будущих конференций. Для этого нужно указать дату, время, тему и т.д.
  • Демонстрация экрана. Функция для показа изображения с рабочего стола.
  • Чат. Отдельный раздел для общения с коллегами в текстовом чате.
  • Приложения. В этом разделе можно подключить дополнительные приложения, которые увеличат базовый функционал утилиты.
  • Контакты. Раздел для управления контактами и каналами.
  • Смена статуса. В настройках учетной записи можно изменить текущий статус, который отображается у других пользователей: доступно, нет на месте, не беспокоить.

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams — утилитадля удаленной работы, которая стала полноценной заменой Skype for Business. С помощью программы можно проводить видеоконференции и групповые звонки. Есть возможность совместной работы над документами пакета приложений Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.

Софт бесплатный. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

Microsoft Teams

Основные возможности программы Microsoft Teams:

  • Команды. Для группового общения, пользователи могут создавать команды. Чтобы начать общение, необходимо добавить в команду людей. Например, одну команду можно создать для коллег по работе, а другую — для заказчиков или руководителей. Каналы могут быть доступны всем участникам (открытые) и только определенной группе команды (закрытые).
  • Чат. Этот раздел используется для приватного общения: один на один с собеседником или в группе.
  • Звонки. Здесь можно создать группу контактов, с которыми вы часто общаетесь. Есть инструмент, который позволяет добавить важные контакты в быстрый набор.
  • Приложения. В этом разделе можно загрузить дополнительные приложения, который расширяют базовый функционал утилиты Microsoft Teams.

DISCORD

Discord — программа для общения с друзьями, родственниками и коллегами. Софт поддерживает несколько вариантов связи: голос, текст, видео. Можно создавать собственные сервера для проведения групповых звонков, например, для обсуждения важных задач. Можно подключиться к уже созданному серверу.

Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

Discord

Основные возможности программы Discord:

  • Создание серверов. Чтобы совершить групповой звонок, необходимо создать новый сервер. После этого — пригласить в него друзей, родственников, коллег, которые будут принимать участие в разговоре. При создании сервера необходимо указать его название. Можно загрузить аватарку, минимальный размер которой составляет 128x128 пикселей.
  • Путешествие по серверам. Чтобы совершить групповой звонок, не обязательно создавать собственный сервер. Можно подключиться к уже существующему. Для этого следует воспользоваться опцией «Путешествие по серверам». Выбрать сервер можно из списка или воспользоваться поиском по ключевым словам.
  • Также, в программе есть опции для управления микрофоном и наушниками: первая позволяет отключить микрофон — собеседники не будут вас слышать, а вторая — отключить звук — вы не будете слышать собеседников в групповом звонке.
  • Настройки голоса и видео. В программа можно настроить громкость микрофона. Также, доступна опция, которая автоматически определяет чувствительность микрофона, заглушает эхо. Есть параметры для веб-камеры: выбор видеокодека, включение или отключение аппаратного ускорение.

TRUECONF

TrueConf — программа, которая используется для групповых звонков. Отличный инструмент для корпоративного общения и удаленной работы с возможностью обмена текстовыми сообщениями. Поддерживается совместная работа над проектами.

Утилита Trueconf распространяется бесплатно. Чтобы расширить базовый функционал необходимо приобрести лицензию. Бесплатная версия предоставляет возможность проводить видеоконференции до 10 выступающих и участников. Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

TrueConf

Основные возможности программы TrueConf:

  • Управление конференцией. В этом разделе, пользователи могут создать новую конференцию. Выбрать тип: симметричная (3x3), видеоурок, ролевая. Также, необходимо указать название для конференции. Можно отключить запрос подтверждения на вход.
  • Чат. В этом разделе находится история чатов. Можно создать новый чат — для этого следует выбрать собеседника из списка контактов.
  • История звонков. В этом разделе находится вся история звонков. Есть встроенный инструмент для поиска по истории.
  • Звонки на телефон. Через программу TrueConf можно звонить на мобильные и стационарные телефоны.
  • Показ презентации. Во время видеоконференции, пользователи могут запустить демонстрацию презентации.
  • Запись. Видеоконференцию можно записать, чтобы посмотреть ее позже.
  • Планирование мероприятий. С помощью утилиты TrueConf можно запланировать предстоящую конференцию. Для этого нужно указать дату и время начала, дату и время окончания, указать контактные данные ведущего, а также ввести название для мероприятия.

TEAMTALK

TeamTalk — это удобная утилита, которая используется для проведения конференций. Общение с собеседниками выполняется в режиме реального времени: в формате аудио и видеоразговоров. Можно создавать собственные сервера.

Софт распространяется бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык. Утилита TeamTalk работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

TeamTalk

Основные возможности программы:

  • Соединение с сервером. Чтобы начать общение с друзьями, родственниками или коллегами, необходимо подключиться к серверу. Для этого необходимо указать IP-адрес хоста, имя пользователя, пароль, имя входа. Также, можно выбрать сервер из списка публичных каналов.
  • Видео сессии. В разделе «Видео» пользователи могут создать активную видео сессию. Для этого нужно добавить пользователя в сетку. Добавив несколько человек, можно проводить конференцию.
  • Демонстрация рабочего стола. Для совместной работы над одним проектом, пользователи могут показывать свои рабочие столы.
  • Управление пользователями. Если вы создали свой сервер, то можете управлять списком участников: выключить звук, исключить, пригласить.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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