SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Zoom

В данном списке представлены программы для замены Zoom. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zoom, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TrueConf
TrueConf

Версия 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Muse
Muse

Версия 2.2.8 2025.05.14.1114

Программа для совместного творчества

Оценок пока нет
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Cisco Webex Meetings
Cisco Webex Meetings

Версия 4011.3.2010.2900

Программа для проведения видеоконференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)