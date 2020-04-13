В данном списке представлены программы для замены Zoom. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zoom, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Zoom.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zoom, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Zoom. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zoom, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 8.5.5.173
Программа для организации видеосвязи.
Версия 2.2.8 2025.05.14.1114
Программа для совместного творчества
Версия 1.0.0
Программа для проведения групповых видеоконференций
Версия 1.4.287
Программа для общения с помощью голоса
Версия 4011.3.2010.2900
Программа для проведения видеоконференций
Версия 1.3.0.4461
Программа для видеоконференций и видеозвонков