Zoom — как работать с программой?

Zoom — полезная программа, которая используется для проведения конференций и встреч в онлайн-формате. Утилита подходит для дистанционного обучения и веб-семинаров, проведения совещаний, общения с клиентами. Есть встроенная система телефонии, которая предназначена для предприятий. Доступен межплатформенный обмен сообщениями и файлами.

Программа платная: стоимость тарифа «Профессиональный — 15 долларов в месяц; цена тарифа «Бизнес» — 20 долларов в месяц. Есть бесплатный тарифный план «Базовый» с ограничениями: организация до 100 участников, проведение групповых конференций не больше 40 минут.

Утилита работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит). Интерфейс полностью переведен на русский язык. Чтобы начать работу с программой Zoom, нужно скачать программу и зарегистрировать новый аккаунт в системе.

Как пользоваться программой Zoom?

В утилите есть опция, которая дает возможность начать новую конференцию. После запуска этого инструмента откроется окно, где отображается картинка с подключенной веб-камеры.

При необходимости можно войти в аудиоконференцию, если в данный момент у вас не подключена веб-камера к компьютеру. Есть отдельная опция, которая позволяет остановить видео, либо выбрать другую камеру: например, если на ноутбуке две веб-камеры — интегрированная и сторонняя.

Можно управлять участниками: добавить новых или исключить лишних. Можно открыть чат для текстовой переписки или начать записывать конференцию на компьютер, чтобы иметь возможность пересмотреть ее позже.

Еще одна опция в программе — «Войти». Этот инструмент дает возможность подключиться к конференции. Для этого необходимо указать идентификатор, а также ввести свой никнейм, который будет отображаться у других участников. Можно не подключать звук или выключить видео с веб-камеры.

Есть опция «Запланировать». Это функция, которая дает возможность запланировать конференцию. Здесь необходимо указать тему, установить дату и время начала проведения, выбрать продолжительность. Также можно отметить галочкой пункт «Повторяющаяся конференция», если вы планируете проводить ее каждую неделю. Есть инструмент для выбора часового пояса.

Далее следует создать новый идентификатор или использовать персональный номер. Можно установить пароль, чтобы другие пользователи не могли подключиться к этой конференции. Есть опция, которая позволяет отключать видеоизображение у организатора мероприятия и участников. Доступен инструмент для управления звуком. Запланированную конференцию можно добавить в календарь: Outlook, Google Календарь или любой другой календарь, который вы используете.

Отдельно можно развернуть расширенные параметры. Здесь расположены дополнительные опции: включение зала ожидания, входа раньше организатора, активация звука участников при входе, автоматическая запись конференции на локальный компьютер.

Еще одна полезная опция, которая есть в программе Zoom — «Демонстрация экрана». Функция дает возможность показывать участникам конференции рабочий стол. Так, например, с помощью данной опции можно демонстрировать презентации PowerPoint.

Следующий раздел, доступный в утилите — «Чат». Здесь пользователи могут начать общение с друзьями и коллегами в текстовом формате. Также, через этот раздел выполняется обмен файлами между собеседниками.

Есть дополнительный раздел «Приложения». После перехода в него откроется официальный веб-сайт с дополнительными утилитами, которые можно подключить к Zoom: поиск по Википедии, GitHub, Evernote, Trello и Google календарь.

Еще один раздел — «Конференции». Здесь отображается личный идентификатор пользователя. Также доступна функция, которая используется для приглашения на конференцию; отображаются все предстоящие мероприятия.

Последний раздел — «Контакты». Здесь отображается список всех контактов: друзья, коллеги, клиенты. Пользователи разделены по подразделам: со звездами, внешние контакты, приложения, контакты в облаке. Еще здесь есть «Каналы». Пользователи могут создать свой канал или подключиться к уже существующему. Это что-то вроде групп или чатов в мессенджерах.

Если кликнуть на иконку профиля, то откроются дополнительные опции:

Смена статуса: доступно, нет на месте, не беспокоить.

Настройки профиля.

Попробовать популярные функции.

Сменить тарифный план.

Проверить наличие новых обновлений для программы.

Переключиться на другую учетную запись.

Добавить личную текстовую заметку.

В настройках программы Zoom есть опции, которые понадобятся для начала работы. В разделе «Видео» пользователи могут настроить подключенную веб-камеру: выбрать формат изображения (широкоформатный или исходное соотношение), включить режим высокого разрешения (HD), подправить внешний вид, отобразить видео зеркально, показывать имена участников на видеоизображении, выключать видео при входе в конференцию.

Следующий полезный раздел в настройках — «Звук». Здесь нужно настроить динамик и микрофон: уровень громкости, выбрать устройство для вывода и захвата звука. Можно активировать функцию автоматической регулировки громкости.

В разделе «Виртуальный фон» пользователи могут выбрать фоновое изображение для веб-камеры. Для этого понадобится зеленый экран. При необходимости можно загрузить собственное изображение с компьютера. В базовой библиотеке доступно 3 картинки.