Cisco Webex Meetings — программа для организации и присоединения к веб-конференциям (совещаниям), созданным не только на этом, но и в других сервисах, выполнения и приема звонков со стационарных и мобильных телефонов со всего мира. Это условно-бесплатное приложение, для полноценного использования которого требуется оформление подписки.

Программа предназначена для 32/64-разрядных операционных систем Windows версии не ниже 8. Интерфейс Cisco Webex Meetings имеет перевод на русский язык.

Зачем нужн программа Cisco Webex Meetings?

Программа Cisco Webex Meetings предназначена для организации аудио и видео веб-конференций и подключения к ним, выполнения аудио- и видеозвонков между пользователями, совместного использования электронных документов, демонстрации экрана компьютера, окна отдельно взятого приложения или мультимедиа-файлов — изображений, видео и аудио.

Пользователей, не оформивших подписку, Cisco Webex Meetings обеспечивает довольно неплохими возможностями:

Возможность планирования совещаний продолжительностью до 50 минут.

Приглашение на совещание до 100 участников.

Неограниченная аудио-/видеосвязь и переписка между двумя пользователями.

Возможность записи конференций (только на компьютер).

Организация совместного доступа к файлам, возможность использования виртуальной доски, демонстрация рабочего стола.

Возможность подключения к конференциям, организованным в Microsoft Teams / Slack.

Функции Cisco Webex Meetings

Организаторам и участникам веб-конференций Cisco Webex Meetings предоставляет следующий функционал:

Планирование веб-совещания заранее заданного типа (это может быть видеоконференция либо только аудиоконференция).

Планирование конференции, как с использованием средств Webex Meetings, так и с использованием Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes.

Возможность регистрации телефонного номера в системе Cisco Webex Meetings для выполнения и приема VoIP-звонков.

Различные способы уведомления участников о начале конференции, в т.ч. путем выполнения звонка на стационарный или мобильный телефон либо номер, полученный от Webex Meetings.

Гибкие настройки аудио и видео для участников совещаний (к примеру, организатор может запретить участнику использовать видеокамеру или микрофон).

Возможность применения к транслируемому с использованием веб-камеры видео различных эффектов, например — заменить задний фон.

Трансляция любых видеофайлов или рабочего стола (монитора компьютера) вместо либо совместно с изображением с веб-камеры.

Тонкая настройка прав доступа к файлам, совместное использование виртуальной доски для обмена комментариями, рисования и т.д.

Различные режимы компоновки видео (отображения видео с веб-камер участников), в т.ч. — «Просмотр активного выступающего» (программа автоматически фокусируется на участнике, выступающем в данный момент).

Возможность быстрого переключения с одной веб-камеры на другую (если у пользователя две или более камер, он может прямо во время конференции переключаться между ними).

Запись совещаний напрямую в облачное хранилище Webex Meetings, скачивание и просмотр сохраненных видеозаписей (требуется установка специального видеоплеера, который можно скачать из личного кабинета).

Возможность редактирования видеозаписей при помощи программы «Рекордер WebEx». Видеоредактор может обрезать видео, заменять аудиодорожки своими аудиофайлами, создавать метки, разбивающие видеозапись на фрагменты и позволяющие впоследствии быстро переходить к нужному моменту.