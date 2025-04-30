SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cisco Webex Meetings

В данном списке представлены программы для замены Cisco Webex Meetings. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cisco Webex Meetings, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TrueConf
TrueConf

Версия 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)