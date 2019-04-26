Zoom 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 недели назад

TrueConf 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 2 месяца назад

IP Camera Viewer 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 4 месяца назад

Яндекс.Телемост 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 1 год назад

NVIDIA Broadcast 2.0.0.23090415

Программа для стриминга видео в интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 1 год назад

WebCam Monitor 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 2 года назад

CyberLink YouCam 365 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 2 года назад

SplitCam 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 3 года назад

ContaCam 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

Cisco Webex Meetings 4011.3.2010.2900

Программа для проведения видеоконференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 5 лет назад

DroidCam 6.2.4

Программа для передачи видео с камеры телефона на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 6 лет назад

Microsoft Teams 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 6 лет назад

Adobe Connect 10.6.1

Программа для проведения веб-конференций, вебинаров, курсов дистанционного обучения

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 6 лет назад

AlterCam 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 6 лет назад

AbelCam 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть