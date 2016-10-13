SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaHuman Audio Converter

В данном списке представлены программы для замены MediaHuman Audio Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaHuman Audio Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Monkeys Audio
Monkeys Audio

Версия 4.99

Программа для сжатия аудио в формат APE

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Audio Converter
Total Audio Converter

Версия 5.3.0.206

Программа для конвертирования аудио в разные форматы

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Freemake Audio Converter
Freemake Audio Converter

Версия 1.1.0.63

Конвертировать музыку бесплатно

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Lossless Audio Converter
Lossless Audio Converter

Версия 1.10

Lossless Audio Converter - конвертация музыки

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