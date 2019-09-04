Total Audio Converter — программа для конвертирования аудио из одного формата в другой с функцией экстракции (вырезки) аудиодорожек из видеофайлов. Приложение условно-бесплатное (имеются ограничения на продолжительность конвертации), подходит для операционных систем Windows XP/2003/Vista/7/8/10 (32-bit/64-bit), интерфейс переведен на русский язык.

Функции Total Audio Converter

Среди основных функций и возможностей Total Audio Converter отметим:

Поддержка большого количества форматов аудио. Программа Total Audio Converter позволяет импортировать практически все популярные аудиоформаты.

Конвертация импортированных аудифайлов в форматы MP3, WAV, WMA, OGG, MPC, AAC, MP4, FLAC, ALAC, APE, AMR и OPUS.

Извлечение аудио из видеофайлов популярных форматов, а также CD-дисков.

Возможность настройки параметров сохраняемого аудио (количество настроек зависит от выбранного формата), включая собственную громкость, частоту дискретизации, канальность (моно, стерео, квазистерео), битрейт и другие.

Возможность частичной конвертации входного файла (обрезка аудио). Продолжительность (начало/конец) устанавливается пользователем.

Возможность пакетной конвертации файлов.

Извлечение/конвертация аудио из видеороликов с YouTube и аудиозаписей с SoundClound. Программа Total Audio Converter самостоятельно скачивает аудио/видеоконтент по предоставленной пользователем ссылке на видео/аудио.

Работа с онлайн-медиаконтентом по прямой URL-ссылке.

Наличие встроенного файлового менеджера для поиска файлов на компьютере с возможностью фильтрации по дате, имени и размеру.

Создание отчета по метатегам в формате PDF, TXT, CVS, HTML по выбранным в файловом менеджере медиафайлам.

Ограничения бесплатной версии

Бесплатная пробная версия программы позволяет конвертировать только две трети (2/3) от общей продолжительности аудиозаписи. На момент написания обзора стоимость лицензии Total Audio Converter на один компьютер составляла 1728 руб.