MediaHuman Audio Converter — программа для пакетной конвертации аудио, отличающаяся минималистичным интерфейсом и простотой использования, но при этом поддерживающая большое количество аудиоформатов.

Конвертер MediaHuman Audio Converter распространяется бесплатно и не имеет никаких ограничений, поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit). Интерфейс программы поддерживает русский язык.

Программа MediaHuman Audio Converter

Основная особенность программы MediaHuman Audio Converter — предельно простое использование. Все, что требуется пользователю — перетащить один или несколько аудиофайлов в окно конвертера, выбрать нужный формат сохранения и запустить функцию конвертации.

Разработчики не стали загромождать интерфейс никаким лишним элементами управления. То же относится и к настройкам аудиокодека, который будет использован для конвертации аудиофайла. Независимо от выбранного формата, пользователю достаточно лишь выбрать один из пресетов, определяющих частоту дискретизации и битность аудио. Но при необходимости более опытные пользователи могут получить доступ к расширенным настройкам аудиокодека, выбранным для кодирования аудиофайлов.

В список функциональных возможностей программы MediaHuman Audio Converter также входят:

Извлечение аудиодорожки из различных типов видеофайлов (т.е. поддерживается конвертация видео в аудио).

Импорт и экспорт аудиофайлов в/из библиотеки iTunes. Также возможно создание плейлистов в iTunes с добавлением в него обработанных аудиофайлов.

Автоматическое скачивание обложек из интернета (по возможности) и их добавление в метаданные аудиофайлов того формата. Скачивание осуществляется с сервисов «Discogs», «Last.fm» и «Google Картинки».

Возможность создания CUE-файла рядом с крупными аудиофайлами, поддерживающими данный тип метафайлов.

Сохранение структуры/иерархии папок при добавлении на пакетную обработку аудиофайлов путем открытия/перетаскивания целого каталога.

Поддерживаемые форматы MediaHuman Audio Converter

На обработку в конвертер MediaHuman Audio Converter можно добавить более 60 различных аудио- и видеоформатов. И любые из них могут быть конвертированы в такие популярные аудиоформаты и их разновидности, как: AAC (M4A), AIFF (включая AIFF/24bit и AIFF/32bit), ALAC, FLAC, M4R, MP3, OGG, OPUS, WAV (включая WAV/A-law/mu-law/24bit/32bit/8bit) и WMA.