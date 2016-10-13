Lossless Audio Converter - простая и удобная утилита для конвертации музыкальный файлов в самых популярных форматах.
Поддержка конвертации:
- из FLAC в WAV
- из FLAC в ALAC
- из FLAC в WMA Lossless
- из FLAC в APE (Monkey's Audio)
- из FLAC в WV (WavPack)
- из WAV (PCM) в FLAC
- из WAV в ALAC
- из WAV в WMA Lossless
- из WAV в APE
- из WAV в WV
- из ALAC в FLAC
- из ALAC в WAV
- из ALAC в WMA Lossless
- из ALAC в APE
- из ALAC в WV
- из WMA Lossless в FLAC
- из WMA Lossless в ALAC
- из WMA Lossless в WAV
- из WMA Lossless в APE
- из WMA Lossless в WV
- из APE (Monkey's Audio) в FLAC
- из APE в ALAC
- из APE в WMA Lossless
- из APE в WAV
- из APE в WV
- из WV (WavPack) в FLAC
- из WV в ALAC
- из WV в WMA Lossless
- из WV в WAV
- из WV в APE