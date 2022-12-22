Ocenaudio — простой и удобный аудиоредактор и анализатор с различными эффектами и фильтрами. В программе есть весь необходимый инструментарий для быстрого и качественного преобразования музыкальных файлов. Утилита поддерживает популярные форматы треков: MP4, WAV, OGG, RAW, CAF, MP3.

Поддерживается функция генерации шумов, тишины, тонального сигнала. Доступен инструмент для записи голоса и сторонних звуков с микрофона. Утилита Oceanaudio распространяется бесплатно. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой Ocenaudio?

Чтобы начать редактирование музыкального файла, необходимо перетащить файл в рабочую область, которая расположена в главном окне софта. Аудиодорожка загруженного файла отобразится в правой части главного окна программы Oceanaudio. На верхней панели инструментов расположены функции редактирования файла.

Пользователи могут вырезать лишний фрагмент композиции: например, вступление или завершение. Для этого следует выбрать инструмент «Вырезать» — иконка ножниц.

Также пользователь могут скопировать или вставить новую дорожку — например, чтобы объединить несколько файлов в один. Для этого используются инструменты «Копировать» и «Вставить».

Есть инструмент «Нормализация», который позволит исправить резкие перепады звука: например, если в начале или в конце песни резко снижается громкость воспроизведения. Функция отрегулирует низкие и высокие частоты, чтобы привести их в «нормальное» положение.

Также пользователи могут включить усиление звука — басы в песне станут громче, чем слова. Для этого нужно нажать кнопку «Show/Hide Gain Tool» — она находится на панели инструментов, последняя в списке. Откроется небольшое окно, где пользователи могут усилить звук — для этого используется специальный ползунок.

При необходимости, пользователи могут записать дополнительную аудиодорожку поверх основной композиции. Для этого нужно подключить микрофон к компьютеру. После этого следует нажать кнопку «Запись» — это красная точка на верхней панели инструментов.

Чтобы наложить эффекты на трек, нужно перейти в раздел верхнего меню «Эффекты». Здесь можно добавить тишину, эффект реверса, нормализовать звучание. Также в этом разделе доступны различные фильтры и эквалайзер, который используется для управления звуком. Доступна функция подавления лишних шумов, которые слышны на заднем плане — например, треск, шуршание и т.д.

