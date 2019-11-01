Monkey's Audio — программа для сжатия (компрессии) аудиофайлов WAV без потерь качества в специально разработанный создателями утилиты формат APE. Приложение распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (существуют отдельные версии для ОС разрядностью 32-бит и 64-бит). Русский язык не поддерживается.

Как пользоваться программой Monkey's Audio?

По словам разработчиков, использование программы Monkey's Audio — простейший и наиболее быстрый способ сжатия цифровой музыки. В отличие от традиционных методов компрессии (как, например, сжатие в форматы MP3, OGG или WMA), предполагающих ухудшение качества для уменьшения размера аудиофайлов, компрессор Monkey's Audio делает это безо всяких потерь. Это значит, что обработанное в программе аудио будет звучать в итоге точно так же, как и в оригинале, но при этом его размер будет значительно сокращен (степень сжатия определяется пользователем).

Еще одна особенность компрессора Monkey's Audio — это его способность декомпрессии аудиофайлов в первоначальный формат. Т.е. при необходимости пользователь может применить декомпрессию к ранее созданным в программе APE-файлам, что позволит без каких-либо предварительных настроек переформатировать их обратно в WAV.

Важно иметь в виду, что аудио формата APE сегодня поддерживают все популярные мультимедиа-проигрыватели, включая Winamp, Media Center, Foobar, AIPM, JetAudio VLC, MPlayer, VOX, Sound Normalizer и многие другие.

Дополнительные функции

Помимо основного функционала в программе Monkey's Audio также предусмотрены такие дополнительные функции, как:

Создание собственных и перенос/редактирование уже присутствующих в аудиофайлах метатегов (для этого Monkey's Audio использует собственный формат APL — файл, создающийся рядом с аудиофайлом после конвертации).

Работа с внешними аудиокодеками, поддерживающими управление через командную строку Wi В Monkey's Audio встроен специальный модуль, через который можно отправлять команды любым другим аудиокодеками для выполнения с их помощью любых поддерживаемых ими функций.

Автоматическое переименование исходных файлов по маске (например, по схеме «исполнитель — альбом — название композиции»).

Быстрая верификация (проверка целостности данных CRC) APE-файлов для обнаружения повреждений без необходимости воспроизведения аудио.